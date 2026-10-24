Od 1. studenoga nova pravila na granici: Carinu i porez moći ćete platiti unaprijed preko mobitela

Carinska uprava 1. studenoga 2026. uvodi eObračun carinskih davanja u putničkom prometu, odnosno eODPP. Nova digitalna usluga namijenjena je putnicima koji u Hrvatsku, a time i Europsku uniju, unose robu za koju moraju platiti uvozna davanja. Carinska uprava navodi da želi olakšati i ubrzati prelazak granice.

Putnici će putem aplikacije moći provjeriti moraju li platiti davanja za robu u osobnoj prtljazi. Moći će prijaviti i robu koja prelazi dopuštene vrijednosne ili količinske limite te internetom platiti obračunatu carinu i poreze. Prijavu će moći podnijeti najviše pet dana, odnosno 120 sati, prije planiranog dolaska na međunarodni granični prijelaz u Hrvatskoj.

Po dolasku će carinski službenik provjeriti prijavu i robu. Ako ne pronađe nepravilnosti, postupak uvoza brzo će završiti. Uslugu će moći koristiti svi putnici koji u Europsku uniju ulaze preko hrvatskih cestovnih, željezničkih, zračnih ili pomorskih graničnih prijelaza, bez registracije. Carinska uprava kaže da aplikacija ima pet koraka za unos podataka, a putnici će joj pristupati s računala, mobitela ili tableta na adresi test.e-carina.carina.hr.