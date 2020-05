Virovitičko-podravska i Istra bez novozaraženih od korone

8.00

Brazil bilježi dnevni rekord novih slučaja zaraze, Bolsonaro za otvaranje ekonomije

Brazil je u četvrtak zabilježio rekordna 13.944 nova slučaja zaraze koronavirusom, a predsjednik Jair Bolsonaro poziva poslovnu zajednicu u financijskom centru Sao Paulu da od guvernera zatraže popuštanje mjera izolacije kako bi se pomoglo ekonomiji zemlje.

Brazil je najpogođenija zemlja Latinske Amerike epidemijom virusa SARS-CoV-2 s 202.918 potvrđenih slučajeva zaraze i 13.933 umrlih.

Bolsonaro upozorava na gospodarsku štetu nastalu mjerama ograničenja koje su donijele državne i lokalne vlade diljem Brazila i zagovara ponovno pokretanje gospodarskih aktivnosti.

Na videokonferenciji je poslovnim čelnicima poručio da moraju "tvrdo igrati" s guvernerom Sao Paula koji je uveo mjere socijalnog distanciranja i odbija provesti Bolsonarov najnoviji dekret o otvaranju teretana i kozmetičkih salona.

"Jedan čovjek određuje sudbinu Sao Paula. On odlučuje o budućnosti brazilskog gospodarstva. Uz svo dužno poštovanje, morate nazvati guvernera i igrati tvrdo jer je to ozbiljno pitanje, to je rat. U pitanju je Brazil", rekao je Bolsonaro.

Guverner brazilske financijske prijestolnice Joao Doria pozvao je stanovnike da ostanu kod kuće i zatvorio svu proizvodnju i djelatnosti koje nisu od ključne životne važnosti do 31. svibnja. On je jedan od najmanje 10 guvernera koji su poručili da neće slijediti predsjednikove naputke.