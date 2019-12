Od 15. pa do 31. prosinca od Zagreba do Bjelovara besplatno

Ugovorom koji su u ponedjeljak potpisali Bjelovarsko bilogorski župan, Damir Bajs i predsjednik Uprave HŽ Putnički prijevoz, Željko Ukić dogovoreno je sufinanciranje karata u omjeru 50 – 50 za sve putnike koji će koristiti putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba novoizgrađenom prugom Sveti Ivan Žabno – Gradec za vremensko razdoblje od 15. do 31. prosinca 2019. godine. Svaka strana je osigurala po 60 tisuća kuna, čime je omogućeno da putnici koriste besplatan prijevoz do Zagreba i natrag. Naime, od 15. prosinca kreće i novi vozni red, a putnicima na toj relaciji je na raspolaganju 12 linija. Po šest iz Bjelovara i Zagreba.

Podsjetimo, upravo Bjelovarsko-bilogorska županija i župan Damir Bajs inicirali su izgradnju same pruge, vodili projekt iste do izdavanja građevinske dozvole. Župan Damir Bajs bio je predsjednik Povjerenstva za gradnju pruge, Bjelovarsko-bilogorska županija direktno se uključila u projektiranje pruge, otkup zemljišta i sveg potrebnog da bi se došlo do građevinske dozvole, iako novoizgrađena pruga koja je prva u Hrvatskoj nakon 50 godine, ni jednim dijelom ne prolazi Bjelovarsko – bilogorskom županijom.

Pruga je duga nešto više od 12 kilometara i vrijedna preko 200 milijuna kuna izgrađena europskim sredstvima i zahvaljujući njenoj izgradnji put od Bjelovara do Zagreba putovanjem željeznicom uvelike će se smanjiti. U konačnici prometovanje novom prugom će uvelike skratiti vrijeme putovanja od Bjelovara do Zagreba i natrag. Najavljene su i povoljnije cijene karata.

Prema riječima župana Bajsa, u ovom trenutku će putovanje u jednom smjeru trajati oko sat i desetak minuta, dok će po izgradnji drugog kolosijeka Dugo Selo – Križevci, taj put biti skraćen na 50 minuta. U planu je da se od slijedeće godine putnicima omogući da sa jednom jedinstvenom kartom mogu putovati vlakom od Bjelovara i voziti se zagrebačkim javnim prijevozom, bilo tramvajem ili autobusom.