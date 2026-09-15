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VRATIO SE SABOR

Od 696 postavljenih zastupničkih pitanja, ministri nisu odgovorili na njih 151

Piše HINA,
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Od 696 postavljenih zastupničkih pitanja, ministri nisu odgovorili na njih 151
Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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SDP-ova Marija Lugarić istaknula je kako ona osobno čeka odgovore na 13 pitanja, a da najstarije datira od listopada 2024. i upućenu je premijeru Andreju Plenkoviću

Od gotovo 700 pitanja koje su, u pisanom obliku, u aktualnom, 11. sazivu Hrvatskog Sabora postavili zastupnici, pojedini članovi Vlade nisu odgovorili na njih 151, rekao je u utorak predsjednik Sabora Gordan Jandroković te pozvao ministre da na neodgovorena pitanja odgovore u roku od osam dana.

Zastupnici su u aktualnom saborskom sazivu Vladi pisano postavili 696 pitanja.

SDP-ova Marija Lugarić istaknula je kako ona osobno čeka odgovore na 13 pitanja, a da najstarije datira od listopada 2024. i upućenu je premijeru Andreju Plenkoviću.

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 I zastupnik Marin Živković (Možemo) naveo je kako i on čeka odgovore na pet, šest pitanja postavljenih potpredsjedniku Vlade i ministru obrane Ivanu Anušiću. 

"Neodgovaranje na zastupnička pitanja izrugivanje je demokraciji i kontroli Vlade. To je ustavna kategorija, moramo poštovati rokove, inače gubimo kontrolni mehanizam, što je glavna uloga Sabora", naglasio je Damir Barbir (Centar).  

Prema Poslovniku Hrvatskog sabora, članovi Vlade na zastupnička pitanja moraju odgovoriti u roku 30 dana od dana kada im je pitanje dostavljeno. 

Ako Vlada, odnosno član Vlade ne može odgovoriti u tom roku, dužni su putem predsjednika Sabora izvijestiti zastupnika o razlozima zbog kojih to ne mogu učiniti i vremenu kada će dostaviti odgovor. 

Ako Vlada ili član Vlade ne odgovore na zastupničko pitanja, predsjednik Sabora će nakon isteka vremena određenog za postavljanje zastupničkih pitanja izvijestiti zastupnike o pitanjima na koja Vlada ili pojedini član Vlade nisu dostavili odgovor u propisanom roku i zahtijevati da se u roku od osam dana dostavi odgovor.

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