Vrijeme idućih dana sunčano i sve toplije prema kraju tjedna, prognoza je Darija Brzoje sa Nove TV.

- Svježije je u kopnenom dijelu zemlje, osobito u jutarnjim satima, a ni na moru više nije pretjerano vruće. Između ostalog, zahvaljujući i umjerenoj buri. Od danas do kraja vikenda i još malo na početku sljedećeg tjedna uživat ćemo u ugodnom ljetnom vremenu. Očekuje nas dosta sunca i postupan porast temperature, no ne do onih nesnosnih vrućina kako je to bilo do jučer.

U polju smo izjednačenog ili malo povišenog tlaka, u blizini nema ni izraženijih fronti pa s vremenom idućih dana možemo biti prilično zadovoljni - prognozira Brzoja, a donosi dnevnik.hr

Jutra postaju sve svježija

Novo jutro bit će većinom sunčano, tek mjestimice u kopnenom dijelu zemlje uz kratkotrajnu maglu. Bit će dosta svježe. Sad smo već polako u dijelu godine kad je svijetli dio dana kraći pa će jutra i inače postupno postajati svježija.

- Sutra 10-ak do 15 stupnjeva u unutrašnjosti, čak i malo manje u gorju, dok će na moru biti od 18 do 23. Puhat će uglavnom slaba do umjerena bura, podno Velebita uz pokoji jaki udar. I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, prema sjeveru i istoku uz umjerenu naoblaku. Suho i ugodno toplo s temperaturom od oko 26 ili 27 stupnjeva. - kaže meteorolog Brzoja.

I u Slavoniji i Baranji većinom sunčano uz nešto oblaka u drugom dijelu dana. Može biti i malo sjeveroistočnog vjetra. Temperatura i ovdje najčešće ide do 27 stupnjeva.

U gorju i na sjevernom Jadranu također će biti dosta sunca. Na moru će poslijepodne puhati uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer ponovno bura. Do 25 stupnjeva u gorskoj Hrvatskoj i blizu 30 sutra na sjevernom Jadranu.

DHMZ: Pretežno sunčano, na Jadranu bura

Pretežno sunčano, u sjevernim i istočnim krajevima uz povremeno umjerenu naoblaku, a na Jadranu će puhati bura, prognozira u četvrtak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar na kopnu većinom slab, ujutro ponegdje kratkotrajna magla.

Na Jadranu ujutro te ponovno navečer slaba i umjerena bura, podno Velebita na udare jaka i olujna, a sredinom dana i poslijepodne ponegdje jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 27, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 28 do 31 Celzijev stupanj.

HAK: Ograničenja zbog jakog vjetra na magistrali kod Senja

-Zbog jakog vjetra na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, objavio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na DC45 u Kutini, obilazak je lokalnim prometnicama.

U ostalom dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi.

Na graničnom prijelazu Bregana na izlazu iz Hrvatske čeka se oko 30 minuta.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog povremeno povećane gustoće prometa tijekom dana moguća su čekanja u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima.