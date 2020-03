Od Hrvatske se traži sazivanje hitnog sastanaka EU ministara

Margaritis Schinas se obratio hrvatskom ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću kako bi zatražio hitni sastanak ministara unutarnjih poslova, napisao je Schinas na Twitteru.

Hrvatska predsjeda Vijećem EU-a.

Dodao je da se konzultira s predsjednicom EK-a Ursulom von der Leyen i grčkim premijerom Kiriakos Micotakisom.

Frontex šalje pojačanja

Europska agencija za nadzor granice Frontex objavila je u nedjelju da šalje pojačanja i da je podigla razinu uzbune na grčko-turskoj granici, gdje tisuće migranata pokušavaju ući u EU.

"Podigli smo razinu uzbune na visoku za sve granice s Turskom", rekla je glasnogovornica Frontexa u izjavi objavljenoj u Bruxellesu.

"Od Grčke smo primili zahtjev za dodatnu pomoć. Već smo poduzeli korake za preusmjeravanje tehničke opreme i dodatnih snaga u Grčku", dodao je.

Turska je otvorila svoje granice s Europom, Grčkom i Bugarskom, dajući slobodan prolaz tisućama izbjeglica i migranata.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je "otvorio vrata" za migrante nakon smrti desetaka njegovih vojnika u zračnim bombardiranjima režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na sjeveru Sirije.

Tako vrši pritisak na EU i članice NATO-a kako bi dobio njihovu podršku za svoje vojne operacije u Siriji.

Frontex u svom priopćenju navodi da pažljivo prati situaciju na grčkoj i bugarskoj granici s Turskom.

"Razmatramo druge načine kako podržati zemlje EU koje graniče s Turskom", navodi agencija.

"U bliskom smo kontaktu s grčkim vlastima oko dodatne potpore koju bismo mogli pružiti u ovoj brzo razvijajućoj situaciji."

Frontex je rekao da nadgleda i situaciju na Cipru, članici EU čiji sjeverni dio kontrolira Turska.

Turska tvrdi da su granicu s EU prešli deseci tisuća migranata

Turska je u nedjelju ustvrdila da je dozvolila preko 75 tisuća migranata da pređu tursku granicu i krenu prema Europskoj uniji.

Do nedjelje ujutro oko 10 sati 76.358 migranata prešlo je granicu u pokrajini Edirne koja graniči s Bugarskom i Grčkom, napisao je u nedjelju na Twitteru turski ministar unutarnjih poslova Suleyman Soylu.

Grčka priznaje ulazak tek nekoliko stotina migranata

Grčki policijski izvori do sada su tek potvrdili da je više od 500 migranata stiglo do grčkih otoka, najviše do Lezbosa.

Grčka je u nedjelju objavila da je u prethodna 24 sata blokirala masovni pokušaj ulaska na svoj teritorij za gotovo 10.000 migranata iz Turske.

Svjetske agencije prenose kako svjedoci javljaju o ilegalnim prelascima kopnene tursko-grčke granice skupina od po 30-ak ljudi na područjima koje grčke snage uglavnom nadziru dronovima.

Gčki službeni izvori objavili su da je do sada uhićeno nekoliko desetaka migranata nakon ilegalnog ulaska u zemlju i da se u većini radi o migrantima iz Afganistana, Pakistana i Somalije, a ne iz Sirije.

Prema UN-u na tursko-grčkoj granici oko 13.000 migranata čeka na prolaz.

Grčki vojnici i policija pojačali su svoje patrole duž granice.

Grčki premijer Kiriakos Micotakis za nedjelju prijepodne sazvao je sjednicu vijeća za navionalnu sigurnost.

Bugarska tvrdi da njezinu granicu nije prešao nijedan ilegalni migrant

Stanje na bugarsko-turskoj granici u nedjelju je mirno i bugarska vlada tvrde da je nije prešao nijedan ilegalni migrant.

"U ovom trenutku stanje je mirno", kazao je bugarski ministar obrane Krasimir Karakačanov u nedjelju dodajući da je bugarska politika da ne dozvoli ulazak migranata.

Bugarska je u petak na granicu s Turskom rasporedila dodatne snage a Karakačanov je najavio slanje dodatnih do 1100 vojnika u slučaju potrebe.

