Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica

HALMED je od 2014. do 2026. godine primio ukupno 333 prijave sumnji na nuspojave za lijekove koji sadrže djelatne tvari semaglutid, liraglutid, dulaglutid i tirzepatid. Riječ je o lijekovima koji se koriste i za mršavljenje, a s obzirom na ozbiljnost nuspojava 82% prijava klasificirali su kao prijave koje nisu ozbiljne, 18% prijava klasificirali su kao ozbiljne, naveli su za 24sata iz HALMED-a.

Četiri prijave odnosile su se na probleme s vidom: optičku neuropatiju, odnosno oštećenje vidnog živca, NAION, kod kojeg živac ostaje bez dovoljne opskrbe krvlju i kisikom, te nagli gubitak vida ili sljepoću. Na povećanu učestalost poremećaja vida upozorila je Europska agencija za lijekove, čije je istraživanje pokazalo da je semaglutid, aktivna tvar u lijekovima za mršavljenje, kod osoba s dijabetesom tipa 2 povezan s dvostruko većim rizikom od NAION-a u odnosu na pacijente koji ga ne uzimaju.

- Semaglutid može uzrokovati oštećenje očnog živca, no to zasad nismo primijetili. Imam mnogo pacijenata i kod njih zasad nismo uočili nikakvu takvu nuspojavu. Ima pacijenata koji su čuli za tu nuspojavu pa se zbog toga boje uzimati lijek. U takvim slučajevima lijek maknemo i stavimo neki drugi lijek istog učinka - rekla je za 24sata doc. dr. sc. Gorana Mirošević, endokrinologinja zagrebačkoga KBC-a Sestre milosrdnice.

'Problem je kad se lijek uzima bez nadzora'

Dodaje da se neke nuspojave najčešće pojavljuju kad pacijenti prebrzo izgube na težini ili lijek uzimaju bez odgovarajućeg nadzora liječnika.

- Ne bi se smjeli uzimati lijekovi bez adekvatne pratnje i kontrole liječnika. Ako se lijek uzima bez kontrole, možete izgubiti minerale i vitamine te može doći do različitih komplikacija. Kod nekih pacijenata javljaju se pojačano ispadanje kose, slabost u mišićima i druge tegobe, ali svatko reagira različito. Uglavnom su nuspojave lijekova za mršavljenje mučnina, podrigivanje i povraćanje, ali do toga dolazi kad osoba pojede previše hrane. Pacijenti ne shvate da lijek djeluje tako da smanjuje apetit i usporava pražnjenje želuca. Ako nastave jesti jednako kao prije, hrana dulje ostaje u želucu. Tad se mogu javiti podrigivanje, mučnina i povraćanje. Pacijent ne smije pojesti onoliko hrane koliko je jeo prije. Neki misle da mogu jesti sve po redu i da će uz lijek svejedno smršavjeti, ali nije tako. Ne smiju se uzimati ni prevelike doze - istaknula je dr. Mirošević.

Objašnjava i razliku između semaglutida, koji se nalazi u lijekovima poput Ozempica i Wegovyja, i tirzepatida, djelatne tvari Mounjara. Semaglutid djeluje na GLP-1 receptor, a tirzepatid, odnosno Mounjaro, djeluje na dva receptora, GLP-1 i GIP. Oba lijeka smanjuju apetit i usporavaju motilitet probavnog sustava (usklađeno kretanje i stezanje mišića u probavnoj cijevi koje gura hranu naprijed, miješa je s probavnim sokovima i pomaže tijelu da uzme hranjive tvari te izbaci otpad), zbog čega se mogu pojaviti mučnina i povraćanje. Zato je važno, kaže, unositi dovoljno tekućine, prvenstveno vode.

Kod mršavljenja, kaže, važno je voditi računa i o mišićnoj masi.

I jedan i drugi lijek, osim masnog tkiva, mogu dovesti i do gubitka određene količine mišićne mase. Zato pacijent, navodi, mora početi vježbati kako bi očuvao i izgradio mišiće.

- Lijekovi su se počeli uzimati šakom i kapom i tu je nastao problem. Tad se mogu pojaviti komplikacije poput pankreatitisa ili žučnih kamenaca. Sve to može se izbjeći ako se terapija pravilno dozira i uzima pod kontrolom liječnika. Lijek nije čarobni štapić koji omogućuje da jedete što god želite i da pritom ne dobivate na masi - poručuje dr. Mirošević.

Iz HALMED-a dodaju kako jedna prijava može sadržavati jednu ili više nuspojava kod istog pacijenta, no ako samo jedna nuspojava u prijavi zadovoljava kriterije prema kojima se klasificira kao ozbiljna, cijela prijava ocjenjuje se kao ozbiljna, bez obzira na to što, primjerice, više ostalih prijavljenih nuspojava ne zadovoljava kriterije prema kojima se nuspojave klasificiraju kao ozbiljne.

'Nuspojave ne moraju biti nužno povezane s lijekom'

- Takav način evidentiranja međunarodni je standard u farmakovigilancijskoj praksi te omogućuje detaljno praćenje svih prijavljenih reakcija. Najčešće primljene nuspojave bile su mučnina, povraćanje, dijareja, omaglica, konstipacija, bol u abdomenu i umor. Željeli bismo naglasiti kako je već i sumnja na nuspojavu lijeka dovoljan razlog za prijavljivanje. Sve prijave koje HALMED primi smatraju se sumnjama na nuspojavu te se koriste za kontinuiranu procjenu sigurnosnog profila lijeka. Prijavljene sumnje na nuspojave ne moraju nužno biti povezane s lijekom niti uzrokovane njime - odgovorili su nam.

Sve nuspojave za koje je utvrđena moguća uzročno-posljedična povezanost s primjenom lijeka, na temelju podataka iz kliničkih ispitivanja i praćenja sigurnosti nakon stavljanja lijeka u promet, navedene su, dodaju, u odobrenim dokumentima o lijeku: Sažetku opisa svojstava lijeka, namijenjenom zdravstvenim radnicima, te Uputi o lijeku, namijenjenoj pacijentima i korisnicima lijeka.

Među ozbiljnim nuspojavama za koje je na temelju podataka iz kliničkih ispitivanja i praćenja sigurnosti nakon stavljanja lijeka u promet utvrđena moguća uzročno-posljedična povezanost s primjenom lijeka i koje su navedene u odobrenim dokumentima o lijeku nalaze se, kažu, između ostalog, ozbiljne reakcije preosjetljivosti, poput anafilaktičke reakcije, ozbiljniji ili teži gastrointestinalni događaji koji mogu dovesti do dehidracije te akutni pankreatitis.

Sigurnost svih lijekova intenzivno se, kažu, prati, kako u ispitivanjima prije davanja odobrenja, tako i kroz farmakovigilancijske postupke koji se provode nakon što lijek dobije odobrenje za stavljanje u promet. Određene nuspojave, osobito one rijetke ili vrlo rijetke, mogu se, dodaju, otkriti tek kada se lijek nađe u široj primjeni u čitavoj populaciji. Stoga europsko zakonodavstvo zahtijeva praćenje sigurnosti svih lijekova dok god su u primjeni, pri čemu se nove informacije o sigurnosti procjenjuju u kontekstu ukupnog omjera koristi i rizika lijeka.

Ovisno o rezultatima ocjena lijekova i otkrivanju novih informacija o sigurnosti primjene lijekova, mogu se, navode, prema potrebi poduzeti različite regulatorne mjere, uključujući izmjene u informacijama o lijeku, uvođenje mjera za minimizaciju rizika, ograničavanje primjene lijeka ili, kada je to potrebno, privremenu obustavu ili povlačenje lijeka iz primjene.

- Nažalost, ne postoji lijek za koji možemo biti sigurni da ni u jednom slučaju neće uzrokovati nuspojave, odnosno da u određenim slučajevima primjena lijeka neće imati neželjeno djelovanje na zdravstveno stanje i kvalitetu života korisnika. HALMED intenzivno posvećuje pozornost prikupljanju novih podataka o primjeni lijekova, otkrivanju, procjeni, razumijevanju, prevenciji i postupanju u slučaju nuspojava lijekova. HALMED zaprima prijave od strane zdravstvenih radnika i nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet te izravno od pacijenata. Sve prijave koje HALMED zaprimi smatraju se sumnjama na nuspojavu lijeka te se koriste za kontinuiranu procjenu sigurnosnog profila lijeka, čime se osigurava da se u prometu nalaze samo oni lijekovi čiji je omjer koristi i rizika primjene pozitivan. Osim toga, HALMED o svim novim saznanjima obavještava pacijente i zdravstvene djelatnike. Time im osigurava iznimno vrijedne informacije potrebne za sigurnu primjenu lijeka, odnosno najbolje djelovanje lijeka uz maksimalnu kvalitetu života pacijenta.

HALMED uvijek apelira da se lijekovi primjenjuju i propisuju u skladu s odobrenim dokumentima o lijeku, odnosno za indikaciju i na način kako su odobreni. Pacijenti se upućuju da se za sve potrebne informacije o izboru i primjeni odgovarajućeg lijeka obrate liječniku koji jedini ima potpuni uvid u cjelokupno zdravstveno stanje pacijenta te može odrediti odgovarajuću terapiju - poručuju iz HALMED-a.