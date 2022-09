Od Mamićevih darova do sitnih 'kokošara': 'Ja sam i sudac i umjetnik i to trebate platiti'

To što ste napisali i za što me sumnjičite, to je sve istina. No ja za pola toga nemam pojma da se događalo jer sam bio više pijan nego trijezan, branio se na sudu Mihael Kovačić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, koji je u siječnju 2020. s još 12 ljudi uhićen zbog sumnje da su 12 godina izvlačili oko 30 milijuna kuna iz stečajnih masa poduzeća.