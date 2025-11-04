Obavijesti

POPULARNI NOĆNI KLUB PLUS+

Od party destinacije ostale su ruševine: Noa je radio ilegalno, godinama je bio tvornica novca

Od party destinacije ostale su ruševine: Noa je radio ilegalno, godinama je bio tvornica novca
Vlasnici su u ovaj projekt krenuli prije desetak godina. Klub Noa doista je izgledao svjetski, a posjetitelje je malo bilo brige imaju li sve potrebne papire

Od velike party destinacije ostale su samo ruševine. Dva bagera uklanjaju komad po komad ono što se nekad nazivalo glamping kamp te mjesto u moru na kojem je bila mjesto za partijanje. Riječ je o Noi, jednom od nekoliko mjesta na Zrću, iako jedino taj objekt s pripadajućom infrastrukturom ne pripada Novalji, već mjestu Kolan. Da je nešto krenulo po zlu, shvatili su posjetitelji još u lipnju, kad su posjetitelje objavljivali na društvenim mrežama kako ne mogu u ući u smještaj.Ubrzo se oglasio i Državni inspektorat.

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja
CROLIBERAS

Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja

Novi sustav naplate temelji se na konceptu slobodnog protoka vozila, što znači da fizička naplata gotovinom ili karticama prestaje postojatire

