Vlasnici su u ovaj projekt krenuli prije desetak godina. Klub Noa doista je izgledao svjetski, a posjetitelje je malo bilo brige imaju li sve potrebne papire
POPULARNI NOĆNI KLUB PLUS+
Od party destinacije ostale su ruševine: Noa je radio ilegalno, godinama je bio tvornica novca
Od velike party destinacije ostale su samo ruševine. Dva bagera uklanjaju komad po komad ono što se nekad nazivalo glamping kamp te mjesto u moru na kojem je bila mjesto za partijanje. Riječ je o Noi, jednom od nekoliko mjesta na Zrću, iako jedino taj objekt s pripadajućom infrastrukturom ne pripada Novalji, već mjestu Kolan. Da je nešto krenulo po zlu, shvatili su posjetitelji još u lipnju, kad su posjetitelje objavljivali na društvenim mrežama kako ne mogu u ući u smještaj.Ubrzo se oglasio i Državni inspektorat.
