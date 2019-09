Od početka godine 33 ljudi je oboljelo od ospica u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je u srijedu da je do 24. rujna zaprimio dojave o 33 oboljela od ospica u Hrvatskoj u ovoj godini, a trenutno se novooboljeli javljaju isključivo u Zagrebu, dok su u drugim županijama obolijevali uglavnom tijekom prve polovice godine.

Najviše oboljelih od početka 2019. bilo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih 14, a slijede Zagreb sa 11 oboljelih, Brodsko-posavska županija s 5, Zadarska županija s 2 oboljela i Dubrovačko-neretvanska županija s jednom oboljelom osobom.

U Zagrebu krajem kolovoza i u rujnu oboljelo 9 osoba

U Zagrebu je ove godine oboljelo 11 osoba. Među njima su se dvije osobe, koje su oboljele u veljači i svibnju, zarazile izvan zemlje i nisu zarazu proširile na druge osobe. Krajem kolovoza i u rujnu oboljelo je još 9 osoba, a trenutno se prikupljaju epidemiološki podaci i poduzimaju se protuepidemijske mjere, izvijestili su iz HZJZ-a.

Ističu kako su cijepni obuhvati u Zagrebu zadovoljavajući, lani je cijepljeno 95,8 posto djece u primarnoj vakcinaciji i 94,8 posto u revakcinaciji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od ukupno 33 oboljele osobe od početka godine, u devet slučaja ospice su importirane, 14 osoba zarazilo se u Hrvatskoj u kontaktu s oboljelima od ospica, a za 10 oboljelih ne može se utvrditi gdje su zaraženi.

Među oboljelima 12 osoba bilo je necijepljeno, a 5 nepotpuno cijepljeno (samo jednom dozom cjepiva), dok su 2 oboljele osobe primile 2 doze cjepiva, a u njih 14 cijepni status je nepoznat.

Naviše oboljelih je bilo iznad 30 godina starosti (19) dok ih je 6 bilo u dobi od 20 do 29 godina. Ospice je dobilo i četvero djece do 4 godine, dvoje u dobi između 10 i 12 godina te po jedno u dobnoj skupini do godine dana i od 5 do 9 godina.

Ospice su jedna od najzaraznijih infektivnih bolesti koju uzrokuje virus ospica (Morbillivirus) iz porodice Paramyxoviridae. Virus se prenosi kapljičnim putem, u izravnom kontaktu s respiratornim izlučevinama zaražene osobe, a rjeđe neizravno svježe kontaminiranim predmetima. Čovjek je jedini prirodni domaćin i rezervoar virusa ospica.

Virus je relativno osjetljiv u vanjskom okolišu te u zraku, na predmetima i površinama preživljava najviše do 2 sata. Inkubacija najčešće traje 10 do 12 dana, ali može varirati od 7 do 21 dan. Prosječno prođe 14 dana od izloženosti virusu do pojave osipa.

Cijepni obuhvat u primarnoj vakcinaciji 93,2 posto

Zaražena osoba postaje zarazna za okolinu 4 dana prije pojave osipa i ostaje zarazna 4 dana nakon pojave osipa. Osipu prethode respiratorni simptomi (hunjavica, crvenilo očiju, kašalj i slično) i povišena tjelesna temperatura.

Cijepljenje je najučinkovitija zaštita protiv bolesti i stoga je održavanje visokih cijepnih obuhvata u zemlji najbolja zaštita od širenja bolesti i izbijanja epidemije, ističu epidemiolozi.

Cijepni obuhvat cjepivom protiv ospica u Hrvatskoj je 2018. u primovakcinaciji iznosio 93,2 posto, a u revakcinaciji 94,7 posto. U Hrvatskoj se svake godine bilježe importirani slučajevi bolesti, no upravo visoki cijepni obuhvati štite od daljnjeg širenja bolesti.

Kujundžić: Ne bi trebalo biti većih problema s epidemijom ospica

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u srijedu kako ne bi trebalo biti većih problema s epidemijom ospica, koja se pojavila u Zagrebu, ali treba biti na oprezu te je važno cijepiti se.

"Kod virusnih infekcija uvijek treba biti oprezan, ali po pojavnosti ne bi trebalo biti većih problema, poglavito kad se vidi procijepljenost u Hrvatskoj. Ali to je ozbiljno upozorenje da se s virusima ne smijemo igrati i da se treba cijepiti", rekao je Kujundžić novinarima uoči užeg kabineta Vlade.

U Zagrebu je u zadnje vrijeme zabilježeno devet novih slučajeva ospica, među kojim su i dvojica djelatnika RTL-a.

Ministar zdravstva najavio je da će idućih dana održati sastanke s veledrogerijama i županima oko rješavanja dugova prema veledrogerijama, posebno nakon ovrhe nad kninskom bolnicom zbog dugova za lijekove i medicinski materijal.

"Što s tiče opskrbe lijekovima, nema problema", ustvrdio je Kujundžić.

Tema: Hrvatska