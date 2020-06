Od početka srpnja kreću izravni letovi iz Vilniusa za Dubrovnik

U do sada rekordnoj 2019. iz Litve je u Hrvatsku stiglo 47 tisuća turista ili 10,5 posto više nego u 2018., a ostvarili su sedam posto više noćenja ili 186 tisuća...

<p>Najveća baltička zrakoplovna tvrtka Air Baltik priprema se za otvaranje prvih izravnih sezonskih letova prema Hrvatskoj, odnosno između Vilniusa i Dubrovnika, koji će prema najavi direktora prodaje i marketinga te tvrtke za Litvu Jevgenija Kozireva početi od 6. srpnja, objavilo je Ministarstvo turizma.</p><p>Očekuje se da će Air Baltikom u Dubrovnik stići određeni broj litavskih turista, koji u hrvatskom turizmu, kako navode iz Ministarstva, već godinama imaju izuzetno pozitivan trend porasta dolazaka, iako do sada nije bilo izravnih zrakoplovnih putničkih linija između dvije zemlje, osim nekoliko charter letova.</p><p>U do sada rekordnoj 2019. iz Litve je u Hrvatsku stiglo 47 tisuća turista ili 10,5 posto više nego u 2018., a ostvarili su sedam posto više noćenja ili 186 tisuća.</p><p>Unatoč pandemiji Covida-19, Litavci su i ove godine već dolazili u Hrvatsku, pa ih je po podacima iz eVisitora u prvih pet mjeseci bilo 516, koji su ostvarili nešto malo više od tri tisuće noćenja, no to je tek 17 posto broja njihovih noćenja u istom lanjskom razdoblju.</p><p>Iz Ministarstva podsjećaju kako je prijevoznik Air Baltik početkom prosinca prošle godine u Vilniusu predstavio litavskim putničkim agencijama i medijima nove izravne, sezonske letove iz Vilniusa za pet novih europskih odredišta u 2020., među kojima je bila i Hrvatska s dva odredišta, Rijekom i Dubrovnikom.</p><p>Letove su potom promovirali i na najvećem litavskom i baltičkom turističkom sajmu Adventur 2020 krajem siječnja ove godine uz sudjelovanje hrvatskog veleposlanstva te turističkih zajednica Rijeke i Kvarnera, no zbog pandemije Covid-19 i planovi Air Baltika su se promijenili te za sada ostaje najava samo sezonskih letova za Dubrovnik.</p>