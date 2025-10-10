Od ponedjeljka kreće cijepljenje protiv sezonske gripe: 'Važno je docijepiti se i protiv Covida-19'

Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' obavještava građane da će cijepljenje protiv sezonske gripe u Zagrebu započeti 13. listopada 2025. godine. Cijepljenje će se provoditi primarno kod liječnika obiteljske medicine.

Cjepivo protiv gripe besplatno je za osobe koje imaju povećan rizik od komplikacija bolesti. Među njima su starije osobe, štićenici i zaposlenici domova za starije i ustanova za kronične bolesnike, osobe koje boluju od kroničnih bolesti srca, pluća, bubrega, jetre i metabolizma, uključujući dijabetes, kao i osobe s oštećenjem imunološkog sustava.

Cijepljenje se preporučuje i trudnicama, zdravstvenim djelatnicima te djeci i adolescentima koji uzimaju acetilsalicilnu kiselinu. Besplatno se mogu cijepiti i članovi kućanstva osoba koje se ne mogu cijepiti iz zdravstvenih razloga.

Sastav ovogodišnjeg cjepiva protiv gripe usklađen je s preporukama Svjetska zdravstvena organizacija i uključuje tri sojeva virusa: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) i B/Austria/1359417/2021. Time se osigurava što bolja zaštita od virusa koji će najvjerojatnije cirkulirati tijekom sezone 2025./2026.

Zavod ujedno podsjeća građane na važnost docjepljivanja protiv bolesti COVID-19. Za ovu sezonu koristi se adaptirano cjepivo LP.8.1. Docjepljivanje se preporučuje osobama koje nisu cijepljene ili preboljele COVID-19 u posljednjih šest mjeseci, osobito starijima od 65 godina, korisnicima i djelatnicima domova za starije i ustanova za kronične bolesnike, osobama s kroničnim bolestima, trudnicama i zdravstvenim djelatnicima koji rade u intenzivnoj skrbi i hitnim prijemima.

Većini osoba preporučuje se jedna doza uz razmak od najmanje šest mjeseci od posljednje doze ili bolesti. Cjepivo protiv gripe i COVID-19 može se primiti istovremeno, ako je osoba starija od 12 godina.

Građani koji nemaju izabranog liječnika, a pripadaju skupinama kojima je cijepljenje besplatno, mogu se cijepiti u higijensko-epidemiološkim ispostavama Zavoda. Cijepljenje će se tamo provoditi srijedom u prijepodnevnim satima. Također je moguće cijepiti se u Službi za epidemiologiju Zavoda na adresi Mirogojska cesta 16, radnim danom od 13 do 14.30 sati.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici www.stampar.hr.