Od ponedjeljka otvoreni svi malogranični prijelazi između Slovenije i Hrvatske

Na popisu država s lošom epidemiološkom situacijom za čije putnike i dalje u Sloveniju nije moguć ulazak bez karantene nalaze se među ostalima Velika Britanija, Rusija, SAD, Švedska i Sjeverna Makedonija

<p>Svi malogranični prijelazi između Hrvatske i Slovenije bit će ponovo otvoreni za promet od ponedjeljka 15. lipnja, objavila je slovenska vlada nakon sinoćnje sjednice. </p><p>Riječ je o 27 prijelaza za pogranični promet koji su bili zatvoreni od 18. ožujka.</p><p>Prijašnja odluka o njihovu privremenom zatvaranju stavlja se izvan snage jer za to više ne postoje epidemiološki razlozi, ponovno otvaranje uskladile su policije dviju država i dogovoreno je jučerašnjom razmjenom nota, navela je slovenska vlada u priopćenju.<br/> U sklopu relaksacije mjera nakon završetka epidemije Covida-19 u Sloveniji i okruženju, u Sloveniju od subote mogu ulaziti talijanski državljani iz susjedne pokrajine Friuli - Venezia Giulia (Furlanija - Julijska Krajina), a od ponedjeljka prestaju dosadašnja ograničenja na granici s Italijom u cijelosti.</p><p><br/> Osim toga od ponedjeljka je na popis "epidemiološki sigurnih država" slovenska vlada uvrstila i Crnu Goru, pa za ulazak putnika iz te zemlje više nije potrebna 14-dnevna karantena.<br/> Na popisu država s lošom epidemiološkom situacijom za čije putnike i dalje u Sloveniju nije moguć ulazak bez karantene nalaze se među ostalima Velika Britanija, Rusija, SAD, Švedska i Sjeverna Makedonija.<br/> Zbog dobre epidemiološke situacije u zemlji i okruženju Slovenija je ukinula i odluku od 16. ožujka o prestanku međunarodnog zračnog, željezničkog i autobusnog transporta kroz Sloveniju, pa se od idućeg tjedna očekuje i dolazak pojedinih skupina stranih turista na slovenske destinacije na obali i u unutrašnjosti.</p><p><br/> Ljubljanski aerodrom objavio je da od idućeg tjedna crnogorski zračni prijevoznik obnavlja svoju liniju Podgorica - Ljubljana, te da se očekuje da će zrakoplovne kompanije Bruxelles Airlines, Wizz Air i Air France do kraja ovog mjeseca obnoviti linije za Ljubljanu iz Bruxellesa, Pariza i Amsterdama.<br/> - Idući mjesec na ljubljanskom aerodromu opet će se uspostaviti i čarterski letovi, pa će se preko turističkih posrednika opet moći letjeti na 10 grčkih otoka i u Dubrovnik, objavio je Fraport, operator ljubljanskog aerodroma "Jože Pučnik".</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Poljska otvorila granice, Češka u ponedjeljak, Francuska od 1. srpnja</h2><p>Poljska je otvorila svoje granice prema susjedima u EU-u u subotu, Češka će to za mnogo zemalja EU-a učiniti u ponedjeljak, a Francuska je najavila postupno otvaranje granica za vanschengensko područje od 1. srpnja.</p><p>Nakon gotovo tri mjeseca Poljska je u subotu otvorila granice sa svim susjedima u EU-u.</p><p>Nakon što je u petak ublažila režim na granici s Litvom u ponoć su otvorene granice prema Njemačkoj, Češkoj i Slovačkoj.</p><p>Ublažene su i mjere ulaska za državljane zemalja izvan EU-a, a zadržavaju se mjere kontrole prema Ukrajini, Bjelorusiji i ruskoj enklavi Kalinjingradu.</p><p>Sredinom ožujka poljska je vlada zbog pandemije Covida-19 zatvorila zemlju za ulaske iz EU-a osim za osobe s trajnim prebivalištem u Poljskoj, vozače kamiona i diplomate.</p><p>Letovi prema odredištima u EU-u obnovit će se 16. lipnja.</p><p>Češka će u ponedjeljak otvoriti svoje granice za gotovo sve državljane EU-a, kao i za Švicarsku i Lihtenštajn.</p><p>Napredak u ograničavanju širenja koronavirusa omogućio je vladi ublažavanje mjera, objavilo je u petak navečer ministarstvo zdravlja.</p><p>Nije potreban negativni test na koronavirus za ulazak u zemlju. Granične kontrole prema Njemačkoj i Austriji ukinute su prije tjedan dana.</p><p>Zabrana ulaska ostaje za stanovnike Belgije, Portugala, Švedske i poljske Šleske.</p><p>Francuska je najavila otvaranje granica za zemlje izvan šengenskog prostora od 1. srpnja, objavila je vlada u petak kasno navečer.</p><p>"Otvaranje će biti postupno na temelju zdravstvene situacije u trećim zemljama i u skladu s europskim procedurama", objavili su ministri unutarnjih i vanjskih poslova u zajedničkom priopćenju.</p><p>Odluka je donesena nakon preporuke Europske komisije u četvrtak, dodaje se.</p><p>U četvrtak EK je pozvao na zabranu svih putovanja koja nisu neophodna do kraja mjeseca i potom postupno ukidanje zabrane.</p><p>Ministri vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian i unutarnjih poslova Christophe Castaner potvrdili su da će s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju u Francuskoj od 15. lipnja biti ukinuta ograničenja na putovanja unutar EU-a.</p><p>Putnici iz drugih zemalja EU-a kao i Islanda, Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina , Švicarske i Vatikana također će ulaziti bez ograničenja ili karantene.</p><p>Ograničenja će ostati za Španjolsku i Britaniju.</p><p>U Francuskoj je od Covida-19 umrlo 29.000 ljudi.</p><p> </p>