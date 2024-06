Od ponoći kreće izborna šutnja pred EU parlamentarne izbore. Evo kako se kreću kazne...

U Hrvatskoj u ponoć počinje dvodnevna izborna šutnja uoči nedjeljnih izbora za Europski parlament, na kojima nešto više od 3, 7 milijuna hrvatskih birača odlučuje koji će ih 12 hrvatskih zastupnika idućih pet godina predstavljati u Bruxellesu.

Šutnji je prethodila 45 dana duga promidžba u kojoj je 300 kandidata sa 25 izbornih lista imalo priliku predstaviti sebe i svoje programe.

Od ponoći, do nedjelje, 9. lipnja, u 19 sati, do kada izborna šutnja traje, zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora.

Isto vrijedi i za objavljivanje fotografija izbornih sudionika u sredstvima javnog priopćavanja, njihovih izjava i intervjua. Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je sve političke stranke i kandidate koji sudjeluju na izborima, ali i građane i pravne osobe da za šutnje ne iznose i ne obrazlažu izborne programe, ne objavljuju promidžbene poruke i fotografije kandidata u medijima, da ne postavljaju nove plakate, ne pozivaju birače da glasuju za pojedine izborne sudionike, telefonom, SMS-om, mailom.

Pozvalo ih je i da na društvene mreže ne postavljaju nove promidžbene sadržaje poput statusa, video clipova, slika ili komentara.

Medijima i medijskim nakladnicima u Hrvatskoj, DIP je poručio da za izborne šutnje ne objavljuju fotografije, izjave, intervjue izbornih sudionika te da ne prenose eventualne konferencije za medije, javne događaje ili njihova obraćanja javnosti, bez obzira radi li se o temi koja je izravno vezana za izbore ili bilo koju drugu temu.

Pozvao ih je i da iz svojih programa uklone reklame, linkove i slikovne linkove - oglase („bannere“) na portalima koji vode na mrežne stranice izbornih sudionika.

Za one koji će kršiti izbornu šutnju na europskim su izborima, za razliku od parlamentarnih, propisane kazne, od 398 eura za fizičku osobu, od 1.327 do 3. 981 eura za kandidata na izborima i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 13. 272 do 66. 361 eura za pravnu osobu, primjerice, političku stranku.

Izbori za Europski parlament, na kojima će u četiri dana glasovati do 360 milijuna ljudi u 27 država članica EU-a, započeli su u četvrtak, a Nizozemska je prva zemlja koja glasuje.

Nakon Nizozemske, u petak se glasovalo u Irskoj, a u subotu slijede Latvija, Malta i Slovačka. Češka i Italija glasaju dva dana, 7. i 8. lipnja odnosno od 8. i 9. lipnja.

U ostatku zemalja EU-a, među kojima je i Hrvatska, izbori će se održati u nedjelju.

Bit će to četvrti put da hrvatski birači glasuju na europskim izborima, prvi put su to radili 14. travnja 2013. godine, prije službenog ulaska države u EU-u, 1. srpnja te godine, a posljednji put u svibnju 2019. godine.