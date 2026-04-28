Od srijede stiže zahladnjenje, očekuju se olujni udari bure!

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslijepodne porast naoblake, u Gorskoj Hrvatskoj mogući su i lokalni pljuskovi, a navečer raste vjerojatnost za kišu i u središnjim predjelima, prognoza je vremena za utorak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, ujutro i navečer na sjevernom dijelu i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 °C.

Foto: DHMZ

Već u srijedu bit će u unutrašnjosti pretežno oblačno mjestimice s kišom te osjetno svježije. U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, a na sjevernom dijelu Jadrana uz promjenljivu naoblaku ponegdje može pasti malo kiše.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura koja će poslijepodne i navečer mjestimice biti i jaka, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji slabo do umjereno jugo.

Najniža temperatura zraka bit će od 6 do 11, a na moru između 13 i 16 °C. Najviša većinom od 12 do 16, a na Jadranu između 20 i 24 °C.

Na kopnu u srijedu većinom oblačno mjestimice s kišom te osjetno hladnije. U četvrtak i petak pretežno sunčano uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u petak ujutro ponegdje može biti i slabog mraza.

Na Jadranu u srijedu i četvrtak djelomice, a u petak pretežno sunčano. U četvrtak ujutro u Dalmaciji može pasti i malo kiše.

U srijedu će na sjeverom dijelu zapuhati bura koja će jačati i u četvrtak se prošititi duž cijele obale, bit će jaka i olujna, a u petak će oslabjeti.

Stanje u prometu

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih zabrana ili ograničenja, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

Zastoji i kolone mogući su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), na pojedinim dionicama Jadranske magistrale te na pojedinim graničnim prijelazima, posebice GP Bregana, gdje se vozi u koloni u smjeru Slovenije.

U pomorskom prometu nema poteškoća.