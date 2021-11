Od sutra se u javnim službama počinje provoditi kontrola covid potvrda. Djelatnici u javnom sektoru od sutra pri dolasku na posao moraju imati covid potvrdu, odnosno dokaz da su cijepljeni, preboljeli koronu ili su testirani.

Pogledajte video: Kako do Covid potvrde

Ta se mjera odnosi na sve dužnosnike, državne i javne službenike kao i zaposlenike ustanova i trgovačkih društava čiji su osnivači Republika Hrvatska, općine gradovi ili županije. Mjera vrijedi i za Oružane snage te zaposlene u zračnim lukama.

Oni koji nemaju covid potvrdu morat će se testirati dva puta tjedno, a svaki poslodavac za sebe odlučuje koji će to dani u tjednu biti. HZJZ objavio je popis više od šest tisuća laboratorija diljem Hrvatske u kojima se može obaviti testiranje.

Dužnosnici i zaposlenici dužni su potvrdu dati na pregled na ulazu u ustanovu kontroloru kojeg za taj posao ovlasti poslodavac. Oni koji to odbiju ili potvrdu nemaju neće moći ući u prostore ustanove.

Covid potvrdu osim zaposlenih trebaju imati i svi koji dolaze kao posjetitelji u javne i državne institucije, stoji u odluci Stožera. Covid potvrdu tako morate imati i ako trebate podići osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu, preuzeti paket u pošti ili platiti račune u Fini.

Postoji i jedan izuzetak od ove mjere koji se odnosi na poštu. Potvrda nije potrebna za pošiljke čije bi nepreuzimanje imalo pravne posljedice pa će se zato u pošti covid potvrda tražiti na šalteru, a ne na ulazu, piše Dnevnik.hr.

Covid potvrdu ne trebaju studenti, osim ako pojedini fakulteti ne odluče drugačije, te učenici u školama. Bez covid potvrde u javne ustanove mogu svi mlađi od 16 godina, a ne trebaju je ni roditelji koji svoju djecu dovode u vrtić, osnovnu školu ili ustanove za djecu s posebnim potrebama. Ipak, za roditeljske sastanke potrebna je covid potvrda i bez nje se roditelji ne mogu u školi zadržavati duže od 15 minuta.

Mjera se također ne odnosi na one koji su u pratnji ljudi koji se ne mogu brinuti za sebe, na one čija je prisutnost nužna u u zakonski propisanim postupcima te na one koji zbog zdravstvenih razloga ne smiju primiti cjepivo što se dokazuje potvrdom liječnika.

Građani koji dolaze kao posjetitelji u državne ustanove, a nemaju covid potvrdu, testiranje moraju platiti sami dok državnim i javnim službenicima testove plaća država.

Ako još niste, covid potvrdu možete izvaditi putem sustava e-Građani, kod svog obiteljskog liječnika, u ljekarnama ili u HZZO-u.