Slučaj premlaćivanja Slovenaca u Istri: Pet dana prošlo, istraga traje, a zaštitare još nisu priveli

Pet dana je prošlo od sukoba zaštitara i slovenskih državljana na plaži kojom upravlja hotel Kempinski u Savudriji. Podsjetimo, do okršaja je došlo 15. kolovoza, a za sve doznalo tek u subotu navečer kada su Slovenci odlučili progovoriti za medije.

Naime, oni su se družili kraj hotela kada su im prišli zaštitari i počeli ih udarati. Policija je tada rekla kako su upoznati sa slučajem te da utvrđuju sve okolnosti. S obzirom da je prošlo pet dana od slučaja, provjerili smo u kojoj fazi je slučaj.

- Prikupljamo sve informacije, kriminalističko istraživanje je u tijeku. Policijska uprava istarska će nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere - rekli su nam iz PU istarske u srijedu.

Međutim, kako neslužbeno doznajemo, zaštitari još nisu privedeni.

Pretučeni slovenski turisti su ranije za 24sata opisali što se događalo na plaži.

- Mi smo se družili na vikendici moje cure, vikendica se nalazi kod hotela, oko 21 sati smo sišli s vikendice prema plaži, to je plaža od hotela, spustili smo se dolje da ne smetamo susjedima. Bili smo tamo sat ili sat i pol vremena. Prišao nam je jedan od zaštitara, rekao nam je da se maknemo s plaže, mi smo njemu rekli da nam objasni koji zakon kaže da se moramo maknuti s plaže - rekao nam je muškarac koji je zadobio ozlijede.

- Nakon toga zaštitar je otišao ali se vratio s još jednim svojim kolegom, taj kolega bio je jako agresivan, počeo se derati na nas, rekao nam je 'vi Slovenci da ste odmah vratili u Sloveniju, odakle ste došli', bio je jako agresivan, izgledao je kao životinja. Ponovio sam mu neka slobodno zovu policiju - govori mladić.

Dodao je i da su nakon toga došla tri zaštitara, koji su rekli da su zvali policiju.

- Rekli smo: "OK, ali ne želimo je s vama čekati." Osjećali smo se ugroženo, htjeli smo otići nazad u vikendicu i sačekati policiju. Rekli su nam: "Ne, nećete vi nikamo otići!" Jedan par je otišao gore, krenuli smo i ja i moja djevojka i zaštitar me povukao za majicu, ja u tom trenutku krećem sve snimati mobitelom, derao se nakon toga na mene da ga ne snimam, bio je još više agresivan - prepričava nam. Kako kaže, nakon toga uslijedio je pakao, nisu ih prestali udarati dok nisu došli obližnji susjedi.

- Udario me šakom u glavu i bacio mi je telefon na pod, došla je moja djevojka derala se da me puste i onda su me krenuli mlatiti nogama. Jedan me bacio na pod, šutirali su me u glavu, noge, tijelo... Ja sam mislio da će me ubit, molio sam Boga da prestanu, da to sve završi i da mi ne razbiju glavu. Kasnije su mi curu bacili na pod, teleskop palicom su joj razbili glavu - ispričao nam je muškarac. Istaknuo je i kako su djevojku šutali nogama.

- Hvala Bogu da su susjedi doletjeli i da je završilo. Imali smo psa sa sobom, udarili su i njega, odletio je 10 metara - kaže muškarac. Zaključio je i kako su nakon toga otišli u bolnicu, gdje je utvrđeno da je njegovoj curi slomljen nožni prst, te je dobila pet šavova na glavi, dok on ima slomljen nos. Iz hotela, koji su koncesionari plaže gdje se sve dogodilo, ranije su rekli da žale zbog cijelog incidenta.

- Došlo je do fizičkog sukoba između zaštitara zaposlenih u tvrtki Klemm Security, koja pruža usluge zaštite našem hotelu, i skupine osoba koje su se nalazile na plaži, a koje nisu bile gosti hotela. U sukobu su obje strane zadobile ozljede. Odmah je pozvana policija koja je izašla na teren i provela potrebne postupke - rekli su iz Hotela Kempinski Adriatic. Dodaju i da su zaštitari koji su sudjelovali u incidentu trenutno udaljeni sa svojih dužnosti do završetka policijske istrage. Povodom samog incidenta oglasili su se i iz tvrtke Klemm Sigurnost d.o.o.

- Grupa mlađih osoba, pod vidnim utjecajem alkohola, remetila je javni red i mir, te uništavala imovinu štićenog objekta, hotela Kempinski Adriatic. Na višestruka upozorenja od strane djelatnika naše tvrtke, navedene osobe su se oglušile, te je, nakon trećeg upozorenja, došlo i do fizičkog napada na zaštitare. Time je nastao sukob u kojem su obje strane zadobile lakše tjelesne ozljede. Djelatnici naše tvrtke pozvali su policiju, koja je izvršila očevid, provela neophodna testiranja na alkohol, te se čeka na policijsko izvješće. Vodstvo tvrtke svjesno je svoje odgovornosti prema klijentu i prema svim trećim osobama i nužnosti da se, u svako vrijeme i u svim okolnostima, postupa po najvišim profesionalnim standardima koji osiguravaju integritet i korektnost u postupanju - rekli su i dodali da njihova tvrtka osuđuje svaki vid nasilja.