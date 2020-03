Od utorka jeftinije gorivo. To nije OK. Jer uskoro će skočiti

U Hrvatskoj će za mjesec dana pasti cijene goriva, s obzirom na trenutnu cijenu barela na tržištu. No vjerujte, to ne odgovara ni proizvođačima, ni industriji, ni građanima. Zvuči nelogično, no nakon pada slijedit će skok cijena.

Analizirao je tako pad cijena nafte na tržištu energetski konzultant Jasminko Umičević. Naime, prije tri mjeseca cijena barela te sirovine na burzi je bila oko 75 dolara. Širenjem korona virusa ona je bila upola jeftinija, a jučer je njezina cijena bila 28 dolara po barelu. Na samom početku trgovanja jučer je cijena na londonskom tržištu dramatično potonula za više od 31,5 posto, a takav drastičan pad nije se dogodio još od 1991. godine kada je počeo Zaljevski rat (tada je barel pojeftinio za 33 posto).

- Saudijska Arabija najveći je proizvođač nafte na svijetu i ima najveći pad izvoza prema Kini, koja je smanjila potrošnju za 30-ak posto. Pao je izvoz i prema Južnoj Koreji i Japanu, pa je zbog viška robe pala njezina cijena - pojašnjava Umičević.

Dodao je da je za ovu situaciju kriv i političko-tržišni sukob Saudijske Arabije s Rusijom.

Nisu uspjeli dogovoriti ograničenja u proizvodnji.

- Niske cijene ne odgovaraju Rusima, no najmanje odgovaraju SAD-u, koji ima vlastitu proizvodnju nafte iz škriljevca - rekao je naftni stručnjak Davor Štern.

Sukob Rusija- S. Arabija glavni je krivac za ovako pojeftinjenje i odgovor je Saudijske Arabije, koja je najveći svjetski izvoznik nafte, na to što Rusija nije pristala na prijedlog Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) da daljnje smanji proizvodnju.

- Saudijska Arabija i Rusija ušle su u naftni cjenovni rat koji će vjerojatno biti ograničen i taktički - pišu analitičari tvrtke Eurasia u osvrtu na situaciju na tržištima.

Uz sve to, Amerikanci troše od 40 do 60 dolara kako bi proizveli barel nafte, pa ova kriza pošteno trese i njihovu ekonomiju.

- Tu treba ubrojiti i pad zračnog prometa u svijetu. Letovi su zbog malog broja putnika postali neisplativi, a postoje neke naznake da bi Izrael prvi zabranio letove prema svojoj zemlji - kaže Štern.

Dodaje kako će padom cijena goriva u Hrvatskoj nastati problem u punjenju proračuna. Država će sakupiti manje novca od PDV-a.

- Vjerujem da ministar financija Zdravko Marić ima to na umu te da će to pokušati kompenzirati. Mislim da bi država trebala stvoriti jedan fond za stabilizaciju zbog ovakvih ekstremnih situacija - kaže Štern.

Umičević dodaje kako ćemo pad cijena osjetiti tek kroz mjesec dana jer Ina i ostale naftne kompanije i dalje prerađuju sirovinu koju su kupili po višoj cijeni od 60 dolara po barelu.

- Sumnjam da ćemo imati 30 posto nižu cijenu goriva, no možemo očekivati od 15 do 20 posto nižu. Ovo će trajati nekoliko mjeseci, dok se tržište ne stabilizira. Bit će vrijeme za točenje do vrha, no pitanje je hoće li zbog korona virusa ljudi imati kamo ići - kaže Umičević.

U utorak pojeftinjuje gorivo u RH

U utorak u Hrvatskoj padaju cijene goriva, doznaje portal cijenegoriva.info.

Spremnik od 50 litara benzina mogao bi biti jeftiniji 13 kuna, a prosječni spremnik dizela 7,5 kuna.

