Epidemiološka situacija u Hrvatskoj svakim je tjednom sve bolja. Epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi vrijede do utorka, 15. lipnja. O mogućim novim epidemiološkim mjerima i trenutnim stanjem s Dinom Golešom za Dnevnik Nove TV razgovarao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

S obzirom na povoljnu epidemološku situacija koja je u Hrvatskoj u posljednje vrijeme sve bolja, mjere koje vrijede do utorka, odnosno 15. lipnja, još više će se ublažiti, rekao je za Dnevnik Nove TV ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

- Brojke nam kontinuirano padaju s čime smo zadovoljni. Međutim nalazimo se u osjetljivoj epidemiološkoj situaciji gdje su se ljudi pustili - rekao je Capak komentirajući nedavne događaje u Zagrebu i Zadru. Kaže da će se mjere ublažavati ako epidemiološka situacija bude bolja. Iako još nije vrijeme da se sve mjere popuste, Capak je rekao da će detaljnije o novim popuštanjima znati sutra.

- Definitivno ćemo to znati sutra. Razgovara se o tome da se eventualno produži malo radno vrijeme, da se neki sportski događaji, treninzi i natjecanja na otvorenom malo popuste. Nešto od toga će biti, ali to ćemo znati sutra - rekao je.

Govorio je i o vjenčanjima te koncertima. Odnonsno da je od 1. srpnja na snazi uredba Europske komisije o digitalnim 'covid putovnicama' gdje bi događaji poput vjenčanja bili mogući.

- Do 1.srpnja ćemo svakako pustiti druge događaje takvog tipa koje će dati prednost osobama koje su se cijepile, koje su preboljele ili koje su se testirale i organizirat takve događaje na jedan siguran način. Od 1.7. ćemo točno definirati koji su to događaji. Razmišlja se o tome da broj sudionika takvih događaja bude puno veći nego što je to sad dopušteno - kazao je.

Dotakao se i teme oko stangiranja cijepljenja.

- Cijepljenje je počelo stagnirati, a cilj je procijepiti 55 posto odraslog stanovništva jednom dozom do kraja lipnja. Istina je da je interes za cijepljenje nešto pao, ali imamo mi nove strategije, i o nagradama se razgovara. Imat ćemo mobilne timove koji će ići u ruralna područja i povećati dostupnost cijepljenja za one građane koji to do sada nisu imali na odgovarajući način - rekao je Capak.