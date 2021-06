Jedna od novih, blažih mjera koju će Stožer civilne zaštite najaviti na Konferenciji za medije u petak u 11 sati zasigurno bi bila produljenje radnog vremena ugostitelja za sat vremena, odnosno s 23 sata na pola noći, ali i dalje samo na terasama, neslužbeno doznaje Jutarnji od izvora bliskog Nacionalnom stožeru civilne zaštite.

Najavljeno je da bi od utorka, 15. lipnja, ako to dopusti epidemiološka situacija, trebalo biti još blaže, no, kako piše Jutarnji, većih popuštanja neće biti jer zapravo za to nema previše prostora.

Kako sada stvari stoje, neće biti popuštanja u smislu otvaranja unutarnjih dijelova kafića jer smatraju da je to epidemiološki dosta riskantno, a i većina kafića ima terase na kojima gosti ipak mogu biti bez većih ograničenja, a ugostitelji mogu raditi.

Razmatra se i moguće povećanje broja okupljenih koje je sada ograničeno na stotinu, ali i to je upitno. Naravno, ako dođe do povećanja broja, to će biti uz pridržavanje epidemioloških mjera distance, nošenja maski i drugih propisanih mjera.

S druge strane u četvrtak su se vodili razgovori oko tzv. covid-putovnice, odnosno njezina korištenja unutar granica naše zemlje. Sugovornici Jutarnjeg lista bliski Stožeru kažu da se vode posljednji razgovori gdje bi se sve takve potvrde koristile i na koji način bi to bilo najjednostavnije.

Popis takvih događanja se radi, ali u globalu ticao bi se svih okupljanja na kojima se očekuje veći broj ljudi i koji bi se smatrali događajima visokog rizika. Tu, kažu sugovornici, svakako spadaju koncerti, festivali, ali i sportska događanja.

Očekuje se da bi se s potvrdom na takva događanja moglo početi odlaziti 1. srpnja, no i dalje se govori da bi trebao biti napravljen pilot-projekt, poput koncerta na kojem bi se vidjelo kako funkcionira na većem broju ljudi nego što je to bilo na projektu svadbe, donosi Jutarnji list.