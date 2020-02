Odahnite, muškarac u Zagrebu nije zaražen korona virusom

Jedan od dva muškaraca, belgijski student čija je majka bila u Kini, iz bolnice je pušten još poslijepodne, nakon što je utvrđeno da nije zaražen virusom.

Nešto duže zadržan je 38-godišnjak koji se jučer poslijepodne vratio iz Kine. Srećom, ni drugi muškarac nije bio pozitivan na korona virus, potvrdili su nam iz Klinike za infektivne bolesti. Muškarca će, kažu, još kratko zadržati u bolnici zbog respiratornih problema, a onda ga pustiti kući.

- Danas smo u bolnicu primili muškarca (38) kako bi se uklonila sumnja da je zaražen korona virusom. On se jučer poslijepodne vratio iz Kine no nije boravio u Wuhanu, nego na jugu zemlje i to u pokrajini gdje je zabilježeno 50-tak slučajeva zaraze. Iz Kine je u Zagreb stigao redovnom linijom preko Hong Konga i Pariza. Epidemiološka služba je prema protokolu započela nadzor te je u danas u epidemiološkom intervjuu muškarac naveo da kašlje i da ga boli grli bez povišene temperature, upućen je u našu kliniku kako bi se otklonila sumnja na zarazu korona virusom. Uzeti su potrebni uzorci te je u tijeku obrada. Je li pacijent zaražen ili ne, znat ćemo kroz nekoliko sati. Inače je dobrog općeg stanja pojasnila nam je ranije danas prof. dr. sc. Davorka Lukas, dežurna liječnica u Klinici za infektivne bolesti.