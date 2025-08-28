Odbila dati otkaz pa otpustili šeficu centra za zarazne bolesti: 'Nije usklađena s Trumpom'

Bijela kuća priopćila je da je otpustila ravnateljicu američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Susan Monarez, nakon što je u srijedu odbila dati ostavku, javlja u četvrtak BBC.

U izjavi se navodi da "nije usklađena s predsjednikovim programom" te da je smijenjena s mjesta u zdravstvenoj agenciji.

Američko ministarstvo zdravstva ranije je objavilo njezin odlazak, nakon čega su odvjetnici Susan Monarez objavili priopćenje u kojem navode da joj nije rečeno za smjenu i da neće dati ostavku.

Rekli su da je Monarez meta jer odbija "odobriti neznanstvene, nepromišljene direktive i otpustiti predane zdravstvene stručnjake" te optužili ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr. da pretvaraju "javno zdravstvo u oružje".

"Kao što izjava njezina odvjetnika jasno pokazuje, Susan Monarez nije usklađena s predsjednikovim programom", rekla je Bijela kuća kasnije u srijedu, dodajući da je smijenjena s mjesta ravnateljice.

Monarez, dugogodišnju znanstvenicu savezne vlade, nominirao je predsjednik Donald Trump na dužnost čelnice CDC-a, a Senat je u srpnju potvrdio tu poziciju.

Gotovo odmah nakon što je ministarstvo zdravstva prvi put objavilo njezin odlazak, najmanje tri visoka čelnika CDC-a dala su ostavke u agenciji.

Egzodus dolazi u trenutku kada zdravstveni stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog načina na koji agencija pristupa imunizaciji pod vodstvom Kennedyja, skeptika prema cjepivima.