Odbila dati otkaz pa otpustili šeficu centra za zarazne bolesti: 'Nije usklađena s Trumpom'
Foto: KEVIN MOHATT/REUTERS

Egzodus dolazi u trenutku kada zdravstveni stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog načina na koji agencija pristupa imunizaciji pod vodstvom Kennedyja, skeptika prema cjepivima.

Bijela kuća priopćila je da je otpustila ravnateljicu američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Susan Monarez, nakon što je u srijedu odbila dati ostavku, javlja u četvrtak BBC.

U izjavi se navodi da "nije usklađena s predsjednikovim programom" te da je smijenjena s mjesta u zdravstvenoj agenciji.

Američko ministarstvo zdravstva ranije je objavilo njezin odlazak, nakon čega su odvjetnici Susan Monarez objavili priopćenje u kojem navode da joj nije rečeno za smjenu i da neće dati ostavku.

Rekli su da je Monarez meta jer odbija "odobriti neznanstvene, nepromišljene direktive i otpustiti predane zdravstvene stručnjake" te optužili ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr. da pretvaraju "javno zdravstvo u oružje".

"Kao što izjava njezina odvjetnika jasno pokazuje, Susan Monarez nije usklađena s predsjednikovim programom", rekla je Bijela kuća kasnije u srijedu, dodajući da je smijenjena s mjesta ravnateljice.

Monarez, dugogodišnju znanstvenicu savezne vlade, nominirao je predsjednik Donald Trump na dužnost čelnice CDC-a, a Senat je u srpnju potvrdio tu poziciju.

Gotovo odmah nakon što je ministarstvo zdravstva prvi put objavilo njezin odlazak, najmanje tri visoka čelnika CDC-a dala su ostavke u agenciji.

Egzodus dolazi u trenutku kada zdravstveni stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog načina na koji agencija pristupa imunizaciji pod vodstvom Kennedyja, skeptika prema cjepivima.

