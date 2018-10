Odbili ukrcati Splićanku i dijete (7) iako su imali rezervaciju

Melina Matić i njeno sedmogodišnje dijete putovali su zrakoplovom Croatia Airlinesa iz Splita za Zagreb. Matić je karte i rezervaciju sjedala za sebe i sina kupila 27.9.2018., više od tjedan dana prije samog leta, ali kada je došla na check-in rekli su joj da je došlo do overbookinga, odnosno nije bilo mjesta za nju i sina.

- Iznimno bahatim i neljudskim tonom bez imalo empatije zaposlenica Croatia Airlinesa mi je rekla da biram: let u 20 sati ili sutra ujutro. U tom trenutku moje emotivno stanje postaje sve teže, dijete koje je sanjalo o tom letu razočarano plače, a meni nestaje tlo pod nogama. Nije problem u tome što se greške događaju, nego što je ovo njima normalan modus operandi. Izbaciti majku i dijete s leta je njima očito "legitimno pravo". Emocionalni šok i stres kroz koji smo dijete i ja prošli zbog elementarnog izostanka ljudske empatije je najveći problem i glavni razlog zbog kojeg treba upozoriti na ovakve i slične stvari - rekla je Matić, piše Večernji list.

- Na jučerašnjem poslijepodnevnom letu OU655 iz Splita u Zagreb s planiranim polaskom u 17.15 sati došlo je do overbookinga zbog čega se navedeni putnici nisu mogli ukrcati u zrakoplov. Kao i drugi avioprijevoznici, Croatia Airlines preko sofisticiranih sustava prati podatke o prosječnoj popunjenosti putničke kabine na svakoj liniji u određenom razdoblju godine, kao i podatke o broju putnika koji se, iako imaju kupljene karte, ne pojavljuju na letovima (tzv. no show putnici). U skladu s tim podacima raspolaže se s kapacitetom na pojedinim letovima, a do overbookinga dolazi rijetko i to upravo zbog odstupanja u predviđenom broju putnika i ukupnog broja putnika koji dođu na let. Croatia Airlines kao avioprijevoznik registriran u Europskoj uniji primjenjuje sva pravila EU Regulative 261/2004, kojom su propisani međunarodni zrakoplovni standardi za prijevoz putnika i prtljage. Među tim pravilima su i ona koja se odnose na tzv. uskraćeni ukrcaj (Denied Boarding Compensation) te se u takvim slučajevima putnicima osigurava skrb - prvi sljedeći let do krajnjeg odredišta, obrok ili hotelski smještaj tijekom čekanja i to ovisno o duljini čekanja na sljedeći let, novčana naknada i drugo.U skladu s odredbama navedene regulative kompanija je putnicima kojima je jučer uskraćen ukrcaj za poslijepodnevni let Split – Zagreb ponudila osvježenje (refreshment) u splitskoj zračnoj luci, te im osigurala prvi sljedeći let do krajnjeg odredišta. Konkretno, putnici su preusmjereni na let OU381 s polaskom iz Splita u 20 sati i u Zagreb su stigli s kašnjenjem od 2 sata i 45 minuta u odnosu na planirani dolazak. Kompanija se ovom prigodom ispričava putnicima na overbookingu i poremećaju u planiranom putovanju - objavila je Croatia airlines.

Tema: Hrvatska