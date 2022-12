Odbor će dobivati izvješća o provedbi sankcija prema Rusiji i Bjelorusiji svaka četiri mjeseca

I vladajući i oporba danas su jednoglasno dogovorili da će iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija svaka četiri mjeseca Odboru vanjsku politiku podnositi izvješća o novim detaljima i poduzetim mjerama vezanim uz provođenje sankcija prema Ruskoj Federaciji i Bjelorusiji, istaknuo je HDZ-ov Gari Cappelli, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku.

A uvođenje parlamentarnog nadzora nad provođenjem sankcija inicirao je Zeleno-lijevi blok.

- Naš je cilj bio da se osigura parlamentarna kontrola nad time kako izvršna vlast provodi te sankcije. Nakon toga se dogodila i najnovija afera sa Fortenovom i vidjelo se da da postoji potreba da Parlament i javnost imaju nešto više informacija o tome kako se sankcije provode - rekla je predsjednica tog Kluba Sandra Benčić dodavši kako su danas imali prvu sjenicu tog odbora, koji je bio zatvoren za javnost.

- Taj odbor neće biti zaseban već u sklopu Odbora za vanjsku politiku i to smo prihvatili jer nam je bitniji sadržaj nego forma. I na tom su nam Odboru djelatnici Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva financija dali informacije o tome kako se sankcije provode. Dobivenim informacijama, njihovom kvalitetom i činjenicom da se jako puno radi na provedbi sankcija, kao i na detektiranju rizika za hrvatsko gospodarstvo, zaista smo zadovoljni. Bitno je naime da se sve to demistificira i da javnost vidi da se po tom pitanju zaista djeluje - kazala je.

Upitana za situaciju sa Fortenovom, Benčić je izrazila nadu da neće doći do realizacije prijenosa vlasništva.

- Jako puno informacija koje su već u javnosti ukazuju na to da postoje neke opravdane sumnje da bi se tu moglo raditi o nekom paravanu. To sigurno ne želimo. Sigurno nije u interesu Hrvatske da se na taj način nastavi ruski utjecaj u Fortenovi. Nadamo se da se sa svim onim što je do sada napravljeno od strane Ministarstva vanjskih poslova i prema Nizozemskoj neće doći do potvrde ni te transakcije ni prijenosa vlasništva - poručila je saborska zastupnica.

Na pitanje jesu li kupnjom udjela u Fortenovi od strane šeika Saifa Alketbija prekršene sankcije, državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Frano Matušić istaknuo je kako Vlada tu transakciju apsolutno smatra nezakonitom te da postoje indicije da se radi o paravanu.

- Jer nije provedena na način kako to Uredba propisuje, odnosno da država članica sama propisuje pod kojim se uvjetima neka imovina može prodavati. U ovom slučaju imovina Sberbanke se mogla prodati samo pod uvjetima koje je RH predvidjela kroz odobrenja koja je dala za tu transakciju. Kako ta transakcija nije provedena u skladu s odobrenjima, smatramo ju nezakonitom i o tome smo obavijestili naše partnere u EU, nadležne vlasti u Nizozemskoj i UK-u - poručio je dodavši kako će daljnja postupanja ovisiti o dogovoru s drugim državama članicama.

- Postoje indicije da je riječ o paravanu, no time se bave neke druge institucije i nemam mandat o tome govoriti, mogu samo reći da transakcija nije provedena na način da je bilo kakva isplata išla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Rusiji nego je cijela transakcija provedena u Moskvi i to uz kredit Gazprom banke, koja je također sankcionirana. Oni su kreditirali firmu koju je šeik kasnije kupio, ali se ta transakcije provela nakon 31. listopada, što je protivno Uredbi, odnosno protuzakonito pa ni kupcu vlasništva nije odobren prijenos vlasništva - naveo je Matušić.

Na pitanje je li kakva prijava išla prema DORH-u, državni tajnik je poručio kako ne može govoriti o tome, no ističe da se može spriječiti promjena vlasništva u suradnji s partnerima u inozemstvu, prije svega, Nizozemskoj i UK-u. Također nije htio spominjati nijedno "suspektno" ime iz Hrvatske nego je samo naveo da će se sankcionirati svaka osoba koja na bilo koji način pomaže sprečavanje provedbe sankcija.

