Ode li on, Plenki je u banani: 'Marić je vrlo stručan ministar'

Ministar financija Zdravko Marić demantirao je napise da iduće godine odlazi iz Vlade, ali ni ovoga puta nije potvrdio da u Banskim dvorima ostaje do kraja mandata.

- Rekao sam da ostajem do daljnjega, fokusiran sam na poreznu reformu, proračun i rebalans. U ovom trenutku ni s kim ne razgovaram - ponovio je ministar Marić. Upitan što znači da ostaje do daljnjega u Vladi i zašto ne precizira ostaje li do kraja mandata, odgovorio je: "Nikad nisam govorio drugačije. Od prvoga dana otkad sam postao ministar znam što mi je činiti i to ću činiti do zadnjeg dana".

U HDZ-u ne vjeruju da će otići

Ne zna, kaže, tko je plasirao informaciju da se vraća u privatni biznis. HDZ-ovci s kojima smo razgovarali također ili ne vjeruju kako će Marić napustiti ministarsku funkciju ili se nadaju da do toga neće doći.

- Mislim da bi to bio gubitak za Vladu, ali nitko nije nezamjenjiv - rekao je jedan od njih. Premijer Andrej Plenković i ministar financija, ističu, imaju vrlo korektan odnos. Za ministra financija kažu da je vrijedan i stručan te da u HDZ-u ne postoji otpor prema njemu, koji nije član stranke.

- Možda mu podmeću oni koji se u budućnosti vide na njegovoj funkciji - kaže nam sugovornik iz HDZ-a.

'Marić je vrlo stručan'

Politički analitičar Ivan Rimac smatra kako je Zdravko Marić sad ušao u mirniju fazu mandata. Za aktualnog ministra financija kaže da je vrlo stručan i da je poslovnim potezima smanjio dug države refinanciranjem kredita po nižim kamatama, ali i dao doprinos smanjenju manjka u proračunu.

Mariću je mandat obilježen i političkim pritiscima. Oporba je zbog Agrokora tražila njegov opoziv, zbog njega se raspala vlada HDZ-a i Mosta, a premijer ga je branio od svih oporbenih i medijskih napada. Zbog Agrokora je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa obnovilo postupak protiv njega jer se otkrilo da je u ime Vlade razgovarao s Ivicom Todorićem, koji je trenutačno u Remetincu.

- Taj teret političkog pritiska će odlučivati hoće li on otići prije vremena s pozicije ministra ili neće - kaže Rimac. Stava je i kako su politički pritisci rezultirali izvjesnim zastojima u Marićevu radu, ali napominje da oni nisu tako veliki kao kod ostalih ministara.

- Ako pogledamo unazad naše ministre financija, moram priznati da je Marić odradio dobar posao. Vratimo li se malo u povijest, imali smo ministre financija koji su bili vrlo loši, ne tako da su štetili državi, ali djelovanjem nisu bitno unaprijedili situaciju - ističe Rimac. Napominje da su bivši ministri financija više sjedili na teretu slave tadašnjega guvernera HNB-a Željka Rohatinskog nego što su svojim ministarskim potezima uspijevali napraviti nekakav dobar posao.

Odradio je dobar posao

- Sad kad imamo jednog ovako kompetentnog ministra koji je, barem kad je riječ o zaduživanju zemlje i fiskalnoj konsolidaciji, odradio dobar posao, gotovo da tek sad vidimo što bi trebao ministar financija raditi - zaključio je Rimac.