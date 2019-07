Ode posljednji brod: 'To je beba moja, tri godine sam ga gradio'

Polarni kruzer Scenic Eclipse je 515. i posljednji brod sagrađen u pulskom škveru od njegova osnutka 1856. godine. Posljednje tri godine gradilo ga je oko 450 Uljanikovih radnika. On predstavlja dijete Uljanika u koje su utkali silne sate, dane i mjesece. Uljanikovci su sami rezali limove, skladištili, montirali, dok su kooperanti došli tek pred kraj, na opremanje broda.

- Volio bih da to nije posljednji brod koji napušta pulski škver, ali s obzirom na to da Vlada nema nikakvog interesa za daljnji nastavak rada, mislim da je to zadnji brod - rekao je sindikalist Boris Cerovac. Radnici na društvenim mrežama pišu da je taj kruzer zapravo simbol jednog teškog i nesretnog vremena za Uljanik.

Polarni kruzer je zadnji brod koji je prije proglašenja stečaja porinut s navoza na Uljanikovu otoku i prvi koji je, unatoč stečaju, dovršen u Puli. Vrijednost se procjenjuje na oko 200 milijuna eura, a u more je porinut nakon prve najave štrajka u Uljaniku, krajem siječnja prošle godine. Zanimljiva je činjenica da će kuma broda 10. rujna u New Yorku biti oskarovka Helen Mirren. Tu vijest objavio je osnivač i predsjednik uprave kompanije Glen Moroney.

Bivši radnik Uljanika, Davor Baljak (45), pune tri godine radio je kao projektant na tom brodu.

- To je moja divna beba na kojoj sam radio kao tehnolog-projektant. Njega su sagradile ruke uljanikovaca. Nažalost, zbog poslovnih obaveza nisam ga vidio kako odlazi iz Pule - rekao je Baljak.

Kruzer Scenic Eclipse dizajniran je da pruži nezaboravan luksuzni doživljaj za 237 putnika na putovanju do Arktika i Antarktike, a iz Uljanika odlazi za Maltu. Dugačak je 168 metara, širok 21,5 metara i sagrađen u skladu s najnovijim ekološkim standardima. Brod ima čak 6 zvjezdica, a namijenjen je najvišoj klasi putnika koji će uživati u 114 luksuzno opremljenih kabina, dok je za posadu predviđeno 138 kabina.

Ima mini podmornicu i dva helikoptera za istraživanje.

