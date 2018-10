Odgođena glavna skupština kutinske Petrokemije za 31.10.

Iz kutinske Petrokemije u ponedjeljak su izvijestili da zbog nedostatka kvoruma danas nije održana glavna skupština te da će se održati u pričuvnom terminu 31. listopada, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka.

"Za danas sazvana glavna skupština Petrokemije nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sve što je glavna skupština trebala usvojiti na današnjoj odgođenoj glavnoj skupštini naći će se ponovno na dnevnom redu glavne skupštine, koja će se održati u pričuvnom terminu 31. listopada godine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka", ističu iz Petrokemije.

Petrokemija je u većinskom državnom vlasništvu, a dioničar s najvećim udjelom od 79,85 posto je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Na dnevnom redu skupštine koja se trebala danas održati pored ostalog su odluke o opozivu i izboru novih članova nadzornog odbora te o izmjenama i dopunama odluke o povećanju temeljnog kapitala, koja je donesena 9. srpnja.

U priopćenju se ističe kako se sve aktivnosti uprave i nadzornog odbora vezane za proces dokapitalizacije odvijaju sukladno predviđenim procedurama, a trenutno se očekuju konačna mišljenja regulatornih tijela za područje tržišnog natjecanja Europske komisije i iz zemalja regije.

Dodaje se da su proizvodni pogoni Petrokemije u punom operativnom pogonu, čime se kontinuirano osigurava dovoljna količina mineralnih gnojiva za partnere u zemlji i u izvozu, poručili su iz te kutinske tvrtke.

Dioničari Petrokemije su na glavnoj skupštini 9. srpnja donijeli odluke o pokriću lanjskog gubitka, kao i odluku o povećanju temeljnog kapitala do najviše 450 milijuna kuna uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica.

Prema odlukama skupštine, temeljni kapital Petrokemije će se najprije povećati ulozima u pravima, i to sa 42,9 na 492,9 milijuna kuna, odnosno za 450 milijuna kuna. To će se provesti izdanjem novih 45 milijuna dionica, nominale 10 kuna, a te će nove dionice upisati i uplatiti država putem Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). Podloga za to je Vladina odluka iz svibnja o kupovini tražbina banaka prema Petrokemiji u iznosu od 450 milijuna kuna. Sukladno toj odluci, uprava Petrokemije potpisala je dodatke ugovora o kreditima od Erste&Steiermarkische banke, Hrvatske poštanske banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak s novim vjerovnikom - Republikom Hrvatskom, u ukupnom iznosu od 450 milijuna kuna.

Kako bi se pokrio lanjski gubitak Petrokemije u iznosu od 242,6 milijuna kuna, skupština je donijela i odluku o pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala spajanjem dionica i to s 492,9 milijuna kuna, na 100,3 milijuna kuna. Uz pokriće gubitka od 242,6 milijuna kuna, preostalih 150 milijuna kuna od smanjenja temeljnog kapitala bi se unio u rezerve kapitala.

Nakon toga bi se temeljni kapital sa 100,3 milijuna kuna povećao za iznos do najviše 450 milijuna kuna tj. na najviše 550,3 milijuna kuna. Ta bi se dokapitalizacija provela uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 40 milijuna do najviše 45 milijuna novih redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 10 kuna.

Kako su tada poručili iz Petrokemije, svrha dokapitalizacije je prikupljanje sredstava za investicije koje osiguravaju i unaprjeđuju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja.

U izmjenama i dopunama odluke od 9. srpnja, koje su danas trebale biti donesene, navodi se da, ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od tri mjeseca od zadnjeg dana za upis i uplatu novih dionica ili ranije, ako uprava uz suglasnost nadzornog odbora utvrdi neuspješnost izdanja novih dionica, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odgađanja. U tom slučaju smatralo bi se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

Inače, u svibnju je Ina izvijestila o namjeri sudjelovanja u dokapitalizaciji Petrokemije s iznosom od 150 milijuna kuna te najavila da će namjeru iskazati zajedno s Prvim plinarskim društvom (PPD).

Krajem rujna, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dopustila je koncentraciju kojom bi Ina i PPD ulaganjem u dokapitalizaciju kutinske tvrtke, a putem društva posebne namjene Terra mineralna gnojiva (TMG), neizravno stekli zajedničku kontrolu nad kutinskom tvrtkom.