NAKON POLICIJSKE AKCIJE

Odgodili današnje otvaranje Oktoberfesta u Münchenu

Foto: Manuel Schwarz/DPA

Požar i eksplozivne naprave odgodili otvaranje Oktoberfesta. Policija istražuje moguću vezu između kuće eksplozije i Oktoberfesta

Današnje otvaranje Oktoberfesta odgađa se zbog događaja na sjeveru Muenchena gdje je pod dosad nerazjašnjenim okolnostima došlo do požara u jednoj kući u kojoj su postavljane i eksplozivna naprave, a policija trenutačno ispituje povezanost s Oktoberfestom.

„Moguća povezanost s ostalim lokacijama u Muenchenu, između ostalog i s Terezijinom livadom (mjesto održavanja Oktoberfesta) trenutačno se ispituje. Zbog toga se odgađa i otvaranje za publiku“, poručila je policija u glavnom gradu Bavarske preko platforme X.

Prije toga je policija na sjeveru grada, u četvrti Lerchenau, pokrenula veliku akciju nakon što su u jednoj kući, u kojoj je izbio požar, pronađene eksplozivne naprave.

Foto: Mkanuel Schwarz/DPA

Policija je priopćila da je na licu mjesta pronađena i osoba koja je podlegla ozljedama, ne precizirajući o kakvim se ozljedama radi.

Susjedi kuće u kojoj je izbio požar su medijima ispričali kako su ih u rano jutro probudili zvukovi koji su nalikovali pucnjevima.

Dnevnik Bild javlja kako se kod poginule osobe radi o muškarcu koji je postavio eksplozivne naprave u kuću svojih roditelja te si je na kraju oduzeo život.

Mediji prenose da je počinitelj ostavio poruku u kojoj se naslućuje da je postavio bombu na Octoberfestu.

