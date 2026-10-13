Odgodili ročište psihijatru koji je držao 67 pasa i dva vuka

Ročište umirovljenom psihijatru Tomislavu Pelivanu (66), optuženom za kaznena djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja, danas je odgođeno. Riječ je o slučaju iz ožujka 2024. godine kada je na imanju na Orišcu, između Pazdigrada i Stobreča, pronađeno 67 pasa i dva vuka, piše Dalmacija Danas.

Brzo je otkriveno da životinje u neadekvatnim uvjetima drži upravo Pelivan, koji je priznao da su psi i vukovi njegovi. Prema optužnici, tereti ga se da ih je nabavljao radi financijske koristi, odnosno zbog organiziranja i sudjelovanja u borbama pasa. Tužiteljstvo traži kaznu od dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora.

Pelivan se ne osjeća krivim, a navodno je pse držao s namjerom da se preseli na imanje u BiH, odakle je rodom, kako bi se tamo bavio stočarstvom.

Suđenje pred Općinskim sudom u Splitu već je poodmaklo, a ispitano je i nekoliko svjedoka.

Optuženi se danas nije pojavio na sudu jer je njegov odvjetnik predao medicinske nalaze koji pokazuju da je Pelivan teško bolestan i hospitaliziran nakon što mu je pozlilo na imanju u BiH. Naloženo je medicinsko vještačenje kako bi se utvrdila njegova raspravna sposobnost i mogućnost nastavka suđenja.

*uz korištenje AI-ja