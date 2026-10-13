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POZLILO MU JE

Odgodili ročište psihijatru koji je držao 67 pasa i dva vuka

Piše 24sata,
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Odgodili ročište psihijatru koji je držao 67 pasa i dva vuka
Foto: Dalmacija Danas
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Ročište umirovljenom psihijatru Tomislavu Pelivanu, optuženom za uništavanje prirode i mučenje životinja, odgođeno je zbog njegove bolesti.

Ročište umirovljenom psihijatru Tomislavu Pelivanu (66), optuženom za kaznena djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja, danas je odgođeno. Riječ je o slučaju iz ožujka 2024. godine kada je na imanju na Orišcu, između Pazdigrada i Stobreča, pronađeno 67 pasa i dva vuka, piše Dalmacija Danas.

Brzo je otkriveno da životinje u neadekvatnim uvjetima drži upravo Pelivan, koji je priznao da su psi i vukovi njegovi. Prema optužnici, tereti ga se da ih je nabavljao radi financijske koristi, odnosno zbog organiziranja i sudjelovanja u borbama pasa. Tužiteljstvo traži kaznu od dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora.

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Pelivan se ne osjeća krivim, a navodno je pse držao s namjerom da se preseli na imanje u BiH, odakle je rodom, kako bi se tamo bavio stočarstvom.

Suđenje pred Općinskim sudom u Splitu već je poodmaklo, a ispitano je i nekoliko svjedoka.

Optuženi se danas nije pojavio na sudu jer je njegov odvjetnik predao medicinske nalaze koji pokazuju da je Pelivan teško bolestan i hospitaliziran nakon što mu je pozlilo na imanju u BiH. Naloženo je medicinsko vještačenje kako bi se utvrdila njegova raspravna sposobnost i mogućnost nastavka suđenja.

*uz korištenje AI-ja
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