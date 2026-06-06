Odgodili štrajk, ali ne odustaju: Radnici Čistoće Zadar dali Erliću posljednji rok za sastanak

Radnici Čistoće Zadar, koje predstavljaju Jure Šimićev i Andrija Ćurković, u subotu su ponovno zatražili sastanak s gradonačelnikom Šimom Erlićem te najavili da će ipak nastaviti redovito odvoziti otpad do 10. lipnja kako građani ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća. Iako su početkom tjedna najavili da će obustaviti odvoz otpada ako ih gradonačelnik ne primi do 5. lipnja, što se nije dogodilo, promijenili su odluku, a prethodno su razgovarali s direktorom Čistoće Johnom Ivanom Krstičevićem.

"Naša poruka od prvoga dana ostaje ista - tražimo samo da nas se sasluša. Inicijativa nezadovoljnih radnika tek je počela i njezin cilj nije stvaranje problema građanima, nego otvaranje ozbiljnog dijaloga o uvjetima rada", poručili su.

Direktor Krstičević obećao je pak da će sastanak biti organiziran najkasnije do 10. lipnja.

"Jutros smo još jednom razgovarali sa zaposlenicima, saslušali njihove primjedbe i prijedloge te su nakon razgovora nastavili obavljati svoj posao. Sustav funkcionira normalno, a građani nisu osjetili nikakve posljedice", kazao je Krstičević.

Radnici su upozorili da će uslijediti daljnje sindikalne i radničke aktivnosti, uključujući potpunu obustavu odvoza otpada, ako do srijede ne bude sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem i ako se ne otvori ozbiljan proces rješavanja problema na koje mjesecima upozoravaju.

Naglasili su i da od prvoga dana pokazuju spremnost na razgovor, kompromis i dogovor.

„Ono što tražimo nisu privilegije nego osnovno poštovanje prema ljudima koji svakoga dana brinu o jednom od najvažnijih komunalnih sustava u gradu. Sada je red na gradskoj vlasti“, poručili su Radnici Čistoće.

Početkom tjedna 50 vozača trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar pokrenulo je inicijativu za rješavanje dugogodišnjih problema vezanih uz visinu plaća i uvjete rada, zahtijevali su hitan sastanak s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem te najavili štrajk ako ih on ne primi.

Gradonačelnik Erlić nije ih primio, a u petak poslijepodne izjavio je da se "kontinuirano radi" na poboljšanju materijalnih prava zaposlenika u svim gradskim trgovačkim društvima jer, naglasio je, radnici moraju biti adekvatno plaćeni za posao koji obavljaju.

"Tako je i u slučaju Čistoće. Upravo su zato u proteklom razdoblju provedeni kolektivni pregovori između Uprave i reprezentativnog sindikata, koji su rezultirali povećanjem plaća 17 posto. Izmjene Kolektivnog ugovora potpisane su 4. svibnja, a povećane plaće danas su i isplaćene radnicima“, kazao je Erlić.