Jasenko Krovinović (54), iako u mirovini, ne miruje. Ovaj umirovljeni brigadir, završio je FER u Zagrebu. Nakon što je dobio prvi posao na FER-u, buknuo je rat, a on je tražio od svog pročelnika Zavoda samo dva tjedna da ode braniti Petrinju. Dva tjedna protegnula su se na cijeli rat, odlazak na južno bojište, zapovijedanje petrinjskom pukovnijom, a od 1994. je bio u užem timu generala Stipetića i generala Bobetka za planiranje operacije Oluja. Kasnije je bez financiranja MORH-a završio i postdiplomski studij ekonomije i MBA.

On i njegova supruga odgojili su dva sina: Tomislava koji je inženjer građevine i Filipa koji je profesionalni nogometaš, igrao je za hrvatsku reprezentaciju do 21. godine, a trenutno je kao igrač Benfice na posudbi Nottingham Forestu.

Jasenko za sebe kaže da ima puno iskustva u organizaciji jer se time bavio svoj cijeli radni vijek, a sad kad je u mirovini nije mogao samo stajati sa strane i gledati kako njegova Petrinja propada.

- Želim biti petrinjski gradonačelnik jer političari koji vode ili pretendiraju da vode u ovakvim situacijama nisu u stanju voditi. Nisu u stanju postaviti viziju i nisu u stanju dovesti ljude do vizije. U zadnjih 15 godina nije razvidno bila postavljena vizije gdje želimo doći, i jasno da se onda luta - govori Jasenko i dodaje:

- Sam potres samo je brutalno ogolio stvarnost slabosti same Petrinje i slabosti Hrvatske kao političke i društvene zajednice. Pojedinci, građanske samoinicijative, novinari, Boysi i Torcida su bili prvi tu. Ne mogu reći da se država nije uključila, ona je tu, ali ne onoliko koliko treba i može. Pojedinci su preuzeli na sebe organizaciju i informiranje što i kako, iako je to dobro, to samo pokazuje kako trenutna vlast nije u stanju upravljati u ovakvoj krizi.

Njegovi sinovi su ga i nagovorili da se kandidira, a pomažu mu i u financiranju kampanje.

- Oni su me potaknuli. Rekli su mi: 'Stari, '91. si povukao dečke i išli ste ratovati, pa kako sad možeš ovo gledati?'. I od njih i od njihovih prijatelja sam dobio poticaj, ne samo mojih i to je prevagnulo. - objašnjava Jasenko.

Gospodin Krovinović na izbore izlazi kao samostalni kandidat.. Za sebe kaže da nije vojnik partije odnosno stranke.

- Bio sam oduvijek samostalan i svoj. Ne idem kao kandidat liste neke stranke, ali sam otvoren svim strankama koje će reći da su otvorene za suradnju i mogu me vidjeti kao budućeg gradonačelnika. Petrinji treba gradonačelnik s dvije sposobnosti: sposobnosti vođenja u kriznoj situaciji, a drugi element je znati voditi i upravljati s procesima. Za taj segment samo pouzdano mogu reći da imam - govori Krovinović.

Drago mu je da se dogodila građanska inicijativa Petrinjsko proljeće, ali smatra da nije trebalo doći do toga da građani stvari preuzimaju na sebe.

- U ovoj krizi, u ovom šoku u kojem se nije snašlo ni gradsko vijeće ni gradonačelnik, Petrinjsko proljeće se pokazalo kao jedna divna inicijativa koja radi ono što bi Grad trebao raditi. Da nema takve inicijative, ovdje bi bilo jako tužno - govori Krovinović i dodaje:

- Država je imala određenu reakciju, ali objektivno gledano s jakim kašnjenjem u mnogim segmentima.

Svjestan je i problema sa zapošljavanjem stranačkih kolega, djece, rodbine i pogodovanja na natječajima.

- Da bi Petrinja bila poželjan grad za život, onda treba omogućiti ljudima da svojom sposobnošću, radom i voljom za rad dobro žive. U tom segmentu je meni provedba zakona i propisa na prvom mjestu - govori nam i dodaje da vjeruje da će biti izazov uspostaviti komunikaciju s Vladom:

- Imamo jedno loše nasljeđe iz onog prošlog sustava u kojem se sve rješavalo u komitetu. Bojim se da i dalje živi taj model u kojem mora odlučiti glavni komitet. To nije društvo zapadne Europe u kojem bi trebalo živjeti. Neće stranka sve rješavati. To se tako na zapadu ne radi i ne bi se trebalo raditi ni ovdje. Bitno je da gradonačelnik ima i viziju i sposobnost definiranja strategije i provedbe iste. Problem Petrinje neće riješiti država, problemi se rješavaju tako da se krene od sebe. U cijeloj Petrinji je jedan ili dva stroja za rušenje objekata. To nam neće pomoći riješiti naše probleme. Ako je to ono što rješava država, onda su Petrinjci u problemu. Moramo sami sebi pomoći, država je tu potrebna i nužna ali moramo se sami o sebi pobrinuti. Drago mi je da je tu na terenu jedan pomoćnik premijera s tim iskustvom kojeg ima, ali Petrinji pored infrastrukturne treba i gospodarska, socijalna, institucionalna i ekološka obnova. Tih ministara ovdje nema.

Komentirao je i informacije o skladištenju građevinske opreme i donacija koji ovih dana izlaze u javnost.

- - Mediji tu igraju važnu ulogu. Sve ovo što se sad prikazuje u medijima je tako već godinama. Ako mediji ne objave kao da se nije ni dogodio. Sad je pitanje koliko građanima Petrinje, poglavito starijima, treba da dođu to toga da ne idu po sistemu tko je 'naš', a tko nije. Vrijeme je da se stvari promijene i da krenemo raditi. Upravljanje gradom i izgradnja grada po meni nije ideološko pitanje. Treba izgraditi, socijalne i gospodarske elemente da ljudi ovdje mogu i žele živjeti. U svoj ovoj muci moramo brinuti i o ekologiji. Znam da će sad ljudi reći 'Pa gdje sad ekologija.', ali i to je bitno. Koliko je sad građevinskog materijala i otpada bačeno na lokacijama na kojima ne smiju biti. To je isto segment kojeg grad treba voditi, to je nešto što treba funkcionirati, a za to se treba brinuti grad - objašnjava Krovinović.

Ne namjerava voditi prljavu kampanju, želi se fokusirati na izgradnju i obnovu Petrinje.

- Nema toga što nas nije snašlo u zadnjih 30 - 40 godina i s time se treba nositi. Za to treba vrijeme, ali i odgovorni i mladi ljudi koji žele raditi, a da nisu ideološki opterećeni , da ne odgovaraju ičijim interesima, osim onoga grada i građana Petrinje. Moja prednost ali i mana je to što oduvijek razmišljam svojom glavom - zaključuje.

Nedavno je otišao i u prisilnu mirovinu iz MORH-a.

- Nisam htio biti pokornik, mirovina me zatekla iznenadno i neočekivano. To je onaj ekskluzivni zakon u kojemu te netko umirovi jer želi. Sada sam honorarni sveučilišni predavač, hobi su mi vinogradarstvo, vinarstvo, pčelarstvo, cyberdefence i ispijanje kave uz pisanje o strateškom managementu. No izgleda da mi to nije dovoljno u ovoj životnoj dobi. U meni je onaj crv koji mi nije dao mira da se još jednom u životu posvetim dobrobiti Petrinje. - govori Jasenko i dodaje:

- Supruga me je jedno 45 puta pitala jesam li siguran u odluci za kandidaturu jer sad mirno i lijepo živim, jesam li siguran, jer cijeli život putujem i radim, prečesto odvojen od obitelji. Ja mislim da se i na ovaj način može uživati. Ja sam borac i volim izazove. Ovaj grad i njegova sela odnosno ljudi zaslužuju bolje sutra, ne samo proljeće već stoljeće.