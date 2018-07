Odgovor Trumpu iz Crne Gore: Pridonosimo miru i stabilnosti

U priopćenju na crnogorskom i engleskom, vlada u Podgorici istaknula je da sudjeluje uz američke vojnike u misijama u Afganistanu.

Na tv-kanalu Fox News američki predsjednik opisao je Crnu Goru kao 'malu zemlju s vrlo jakim, vrlo agresivnim ljudima koja bi mogla potaknuti Treći svjetski rat'.

Crnogorska vlada opisuje svoju zemlju kao 'stabilizirajuću u regiji, jedinu gdje se nisu odvijali sukobi tijekom raspada bivše Jugoslavije'.

Uz to, 'zemlja je prihvatila i zaštitila 120.000 ljudi' zahvaćenih sukobima i 'prva se suprostavila fašizmu', podsjetili su.

- Izgrađujemo prijateljstva, ni jedno nismo izgubili odvažno štiteći naše nacionalne interese - dodali su u priopćenju.

The #UnitedStates 🇺🇸 is proud to call #Montenegro 🇲🇪 an #ally.

We are committed to working with Montenegro to further its defense reforms and meet its #NATO commitments. #WeAreNato *#SjedinjeneDržave su ponosne što je #CrnaGora naš saveznik. @ALFACentarNK @judykuokhoa pic.twitter.com/bU9BCNa3OB