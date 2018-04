Odlazak najčuvanijeg čovjeka u zemlji: Imao je i kušače hrane...

Tijekom svog mandata Dinko Cvitan, pod čijim je vodstvom Uskok postao sinonim za borbu protiv korupcije i raznih lopovluka, postao je najčuvaniji čovjek u zemlji.

U ljeto 2016. službe represivnog aparata dobile su informaciju kako netko sprema atentat na Cvitana. Tu su informaciju shvatile vrlo ozbiljno jer to policiji i sigurnosnim službama, pisao je tad Novi list, nije bila jedina indicija nego su slične informacije dobivali i iz drugih neovisnih izvora.

Kako niti jedna od njih nije bila iskoristiva za klasičnu kriminalističku istragu, koja bi rezultirala uhićenjima, odlučili su se za pojačavanje sigurnosti glavnog državnog odvjetnika, šaljući time poruku kriminalnome miljeu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dobio je blindirani automobil na korištenje, njega neposredno paze 24 sata na dan, a zaštitu je tada dobio i dio Cvitanove obitelji.

Prije nekoliko dana Cvitan je u Saboru pred zastupnicima branio izvješća o radu DORH-a iz 2015. i 2016. Tada je odgovorio na pitanje o o policijskoj zaštiti njega i njegove obitelji.

- Ne volim o ovom govoriti, procjena policije je da je moj život ugrožen, da je naručeno moje ubojstvo i to iz dva izvora. Zato se štiti mene i moju obitelj. To nije lako. To je težak život i to je to. Što da vam kažem - kazao je Cvitan.

- Pričaju kako ja na slobodi s nekim ljudima iz Remetinca pletem mrežu i spremam atentat na Cvitana i njegovu obitelj. Napisi o tome su toliko morbidni, bolesni, opasni... To nije normalno što se događa, opasno je po sve građane Hrvatske. Ja ne poznajem strah, ali ovo je zloupotrebljavanje države u progonu građana, uznemiravanje javnosti. Pa kako se ja to šećem gradom ako spremam ubojstvo državnog odvjetnika - pitao se Zdravko Mamić na konferenciji za novinare koju je 21. srpnja 2016. organizirao u Sheratonu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako Mamića nitko imenom nije prozvao niti osumnjičio da stoji iza ugroze Cvitanu, sam je tog dana otišao do Uskoka. Za prijetnje glavnom državnom odvjetniku nije nitko uhićen, no kako mu je osiguranje ostalo, procjena je službi da mu zaštita i dalje treba. Štoviše, neki tvrde da je i posebno pojačana. To uključuje i kušanje hrane koju konzumira Cvitan kad nije u zaštićenim prostorima sjedišta DORH-a u Gajevoj, što je u nadležnosti djelatnika zdravstveno-higijenske zaštite (čitaj: kušači hrane).

Sve u svemu, oko 30 ljudi, pripadnika Ureda za posebne poslove sigurnosti MUP-a, 24 sata na dan bavi se njegovom sigurnošću.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako su pedantni, govori i podatak da su prije nekoliko mjeseci stigli u kontrolu jednog zagrebačkog restorana s tzv. Geigerovim brojačem, napravom koja kontrolira razinu radijacije. Nije teško zamisliti stanovito čuđenje osoblja restorana koje su skenirali uređajem koji može, primjerice, otkriti polonij, visoko radioaktivni polumetal kojeg je Putinov KGB iskoristio za eliminaciju njihova odbjeglog agenta Aleksandra Litvinenka 2006. u Londonu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U zgradi i oko DORH-a također je bio dramatično pojačan nadzor, u što su uključili i pse za otkrivanje eksploziva. Kad tome dodamo provjerenu činjenicu da je Cvitan bio jedini korisnik jedine blindirane limuzine u vlasništvu MUP-a, nije teško zaključiti da je njegova sigurnost bila na puno višoj razini od, primjerice, premijera Plenkovića. Ili je barem vidljivija nego kod šefa Vlade i HDZ-a.