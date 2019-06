'Ja i Bunjac želimo za stol, ali s druge strane nema nikoga...'

Ivan Pernar iz Živog zida jučer je rekao kako će, ako se ne odustane od suspenzije Bunjca napustiti stranku, a jutros u Saboru naglasio je kako je njegova odluka konačna.

- Takav način rješavanja stvari je kontraproduktivan za stranku, osuđujem to... Dogovor je moguć, ali za dogovor je potrebno više strana. Volio bih da mogu nazvati Sinčića i reći mu ajmo sjest za stol..., rekao je.

Na pitanje zašto ga ne nazove, odgovorio je:

- Teško mi je sada o tome govoriti.

Potom su ga upitali je li ovo početak kraja Živog zida?

- Ne ovisi to o meni, jedna osoba odlučuje. Pitanje hoće li ta osoba staviti ispred interes stranke ili osobni. Još uvijek ima nade, nadu ne gubim, ali kako vrijeme prolazi nade imam sve manje.

Na pitanje tko je snimao video na kojem se vidi da se Branimir Bunjac skoro potukao s međunarodnim tajnikom Dominikom Vuletićem, Pernar kaže:

- Mislim da ista osoba koja je organizirala presicu na Zrinjevcu i koja je mene maknula s liste za Europski parlament, da je video snimila ista osoba koja ga je objavila - kazao je Pernar .

'Neću upirati prstom'

Nije želio podgovoriti je li to Vladimira Palfi.

- Ne želim upirati prstom u nikoga u ovom trenutku, jer još želim vjerovati da postoji mogućnost međusobnog dogovora. Spreman sam kao i Bunjac sjesti za stol , ali nažalost meni se čini da trenutno s druge strane stola nema nikoga te da ja i Bunjac pričamo sa zidom - rekao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ustvrdio je i da onaj koji želi njega i Bunjca likvidirati iz Živog zida to gleda kao novi početak. Upitan zašto ne želi reći da je to Vladimira Palfi uzvratio je kako zna da mediji nju ne podnose, a ne želi govoriti protiv bivših kolega ni protiv strane. Budući da je dva puta u izjavi spomenuo bivše kolege, postavilo se pitanje znači li to da je on prelomio svoju odluku:

- Bojim da su se oni prelomili. Kad kažem bivši kolege govorim u kontekstu trenutnog odnosa. Ne osjećam se trenutno kao dio te grupe i predosjećam iz odluka koje Vladimira planira da će doći do toga da će ona uzeti mandat u Saboru. To je moj osjećaj. Hoće li oni biti bivši kolege ili ćemo ići zajedno dalje to ćemo vidjeti - rekao je.