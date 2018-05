Odletio je na drugi kraj broda: Kada godišnji postane - pakao

Ljudi koji svoj godišnji odmor odluče provesti na kruzeru očekuju da će vrijeme provesti u uživanju u nezaboravnom pogledu na ocean, dokoličarenju i sadržajima poput wellnessa, rekreacije, kockarnica i tome slično.

No nevjerojatni prizori dokumentarca Channela 4 Cruises from Hell: Caught on Camera (u prijevodu: Krstarenja iz pakla) prikazuju kako to izgleda kada se putnici i turisti umjesto s divnim uspomenama s krstarenja na otvorenom moru vrate s traumama za cijeli život.

Passengers on 'cruises from hell' tell of near-death experiences on-board https://t.co/MKAywrG4kM — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 15, 2018

U dokumentarcu je snimljeno žestoko valjanje golemog broda od preko 200.000 tona dok valovi zapljuskuju prozore kabina prestravljenih putnika, piše DailyMail. U drugoj sceni vide se putnici u prslucima za spašavanje kako se grčevito drže za rukohvate na brodu za olujnog nevremena.

Brod se toliko ljuljao da je putnik odletio na drugu stranu

Prikazan je i trajekt zahvaćen vatrenim plamenovima i gustim crnim dimom, a brodski radnik govori u kameru: 'Nasred oceana, mi smo i vatrogasci'. Snimljen je i čovjek koji je zbog ljuljanja broda doslovno praktički odletio na drugu stranu blagovaonice zajedno s namještajem, tanjurima i čašama.

Osim scena koje podsjećaju na zadnje minute Titanica, u dokumentarcu su uključeni intervjui s putnicima koji su na brodu preživjeli ekstremne vremenske uvjete, požare, pa čak i potonuća te stručni osvrti psihologa na panične strahove od mora uslijed takvih iskustava.

Autori dokumentarca uvrstili su i tragičnu nesreću iz prosinca 2014. kada je 12 ljudi poginulo zbog požara na brodu Anek Line koji je prevozio 500 putnika iz talijanske Ancone u grčki grad Patras.

POGLEDAJTE VIDEO: