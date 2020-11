'Odloži oružje i sjedni pored mene, reci mi što te toliko ljuti'

Irmgard P., sestra jedne od četiri žrtve kojima je 20-godišnji terorist u centru Beča ugasio život napisala je oproštajno pismo za svoju sestru, odnosno u njeno ime

<p>Ako želite odati počast mojoj sestri, onda molim sve vas da ne reagirate s mržnjom i isključenjem, to bi pogazilo sve ono za što je ona bila, živjela i za što se zalagala, stoji u pismu koje je Irmgard P. objavila putem <strong><a href="http://www.derstandard.at/story/2000121476639/leg-die-waffen-weg-und-setz-dich-her-zu-mir">Der Standarda</a></strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest policajca iz Beča</strong></p><p>Pismo je započela ustvrdivši kako ne može reći da se njezina sestra našla na krivome mjestu u krivo vrijeme i da je ona, prema svakoj perspektivi, bila upravo tamo gdje je željela biti, u društvu kolega ispijala je pivo nakon završenog posla kraj ureda u toploj jesenskoj večeri.</p><p>- Ona bi rekla da bijes, mržnja, isključivost, nulta tolerancija i nasilje nikad ne mogu biti dio rješenja, ali da su vrlo često dio problema. Prisjetimo se kako je u mladosti bilo teško pronaći put i koliko smo bili sretni što smo oko sebe imali ljude koji su nam pokazivali da nasilje nije rješenje. Da smo bili dio obitelji koja nas voli, prepoznati članovi razreda, grupa, prijatelja i klubova. Bili smo viđeni, prepoznati i cijenjeni prema svojoj osobnosti - navodi Irmgard P. opisujući sestru, 24-godišnju studenticu umjetnosti iz Njemačke.</p><p>Fejzulai ju je ubio ispred restorana na Ruprechtsplatzu, gdje je radila kao konobarica. Uz nju, ubio je i Albanca (21) podrijetlom iz Makedonije koji je igrao nogomet u lokalnom klubu FC Bisamberg. Nedzip V. je u ponedjeljak htio proslaviti svoje prvo zaposlenje. Austrijski državljanin (39) ubijen je ispred restorana brze hrane na Schwedenplatzu. Stajao je nadomak kineskog restorana koji je bio u njegovu vlasništvu.</p><p>Poginula je i 44-godišnja Austrijanka. Preminula je u bolnici od posljedica ozljeda.</p><p>"Da mi je sestra imala moć izbora kako postupiti u ovoj situaciji, poželjela bi da se suoči s tom mladom osobom na sigurnom od metaka. Obratila bi mu se prilično žustro i rekla: ‘Prestani s tim sranjem, to su gluposti. Odloži oružje i sjedni do mene. Reci mi što te toliko ljuti’. I znam da bi s njim razgovarala, raspravljala i svađala se sve dok ne bi vidio da postoji mnogo opcija za njega, a ne samo ta jedna. Ali nikad ne bi rekla: ‘Gubi se šupčino’.”</p><p>Da je moja sestra i dalje živa, zahvalila bi svima na brizi. Ali sljedeće bi rekla da joj ta pažnja ne koristi. Molila bi vas da svoju brigu usmjerite prema živima koji ju trebaju. Također bi vas molila da djelujete u svom okruženju, ne isključujete, već integrirajte, ne odgovarajte na agresiju agresijom, već s jasnim 'Stani, ne tako', a zatim ponudite pomoć. Ne možete promijeniti svijet, ali možete promijeniti svoje ponašanje.</p><p>Svima koji su je poznavali i voljeli užasno će nedostajati, ali većina nas neće reagirati s mržnjom prema osobi koja ju je sa sobom povela u smrt. Ako želite odati počast u sjećanje na moju sestru, onda molim sve vas da ne reagirate ni s mržnjom i isključivošću, to bi pogazilo sve ono za što se ona zalagala, za što je živjela i za što se borila, stoji u pismu.</p><p>Kujtim Fejzulai je Albanac rođen u Beču čija obitelj potječe iz S. Makedonije. On i njegov prijatelj zainteresirali su se za Islamsku državu tijekom puberteta, a radikalizirao se u džamiji od početka 2016.</p><p>U razgovoru za 24sata odvjetnik Mirsad Musliu, koji je branio Fejzulaija, naglašava kako je prevencija ključna u sprečavanju radikalizacije. Također su potrebni bolji programi za deradikalizaciju, jer je u ovom slučaju mladić mogao služiti i dulju zatvorsku kaznu, no to ne bi ništa pomoglo ako bi nakon izlaska ušao u istu strukturu u kojoj je bio.</p><p>Ovo je popis žrtava kojima je Kujtim Fejzulai rafalnom paljbom ugasio život: </p>