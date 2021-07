SDP je svoja vrata zatvorio za bivšeg predsjednika zagrebačkog SDP-a i člana glavnog odbora Gordana Marasa te četvero saborskih zastupnika koji su bili bili najbliži suradnici bivšeg predsjednika Davora Bernardića. Riječ je o Rajku Ostojiću, Zvani Brumniću, Nikši Vukasu te Marini Opačak Bilić. O svemu su se oglasili s Iblerovog trga, a priopćenje donosimo u cijelosti.

Nakon što je Glavni odbor SDP-a na svojoj sjednici u lipnju raspustio gradske organizacije u Zagrebu i Slavonskom Brodu, u utorak je završio rok od 45 dana u kojem je provedena ponovna evidencija članstva u te dvije organizacije i prestalo članstvo nekim dosadašnjim članovima stranke, sukladno kriterijima koje je donijelo Predsjedništvo SDP-a.

„Odluka o raspuštanju ovih gradskih organizacija donesena je jer su te organizacije imale duboke, suštinske, višegodišnje probleme u funkcioniranju i za to su morali odgovarati ljudi koji su obnašali funkcije u tim organizacijama. Biran sam za predsjednika stranke da rješavam probleme koje u stranci postoje, a kako bismo se mogli konačno početi baviti onime za što su nas građani i izabrali. Bilo bi neodgovorno da kao predsjednik stranke, promatram i ne reagiram na to da članovi stranke opstruiraju lokalne izbore, odmažu kandidatima ili godinama pretpostavljaju svoje interese stranci. Osim što bi to bilo neodgovorno od mene, za stranku bi to bilo pogubno. To nisu lake niti popularne odluke, ali su nužne ako želimo osigurati da stranka počne normalno funkcionirati i raditi svoj posao“, rekao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

U dvije organizacije SDP-a, u Zagrebu i Slavonskom Brodu, dosad je bilo otprilike upisano 5.000 članova, no mnogi su bili fiktivni članovi. Sada ih ostaje oko 2.000 tisuće. Protekom od 45 dana, članstvo u stranci prestalo je i nekim članovima Kluba zastupnika SDP-a, kao što su Rajko Ostojić, Nikša Vukas, Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić te bivšem predsjedniku Gradske organizacije u Zagrebu, Gordanu Marasu. Odluka da im se ne produži članstvo je politička odluka, koja je prije svega posljedica njihovog rada na vodećim dužnostima u stranci te nereda koje su i ostavili iza sebe, a čije posljedice stranka osjeća i dan-danas. Odluka je donesena kako bi završili stranački sukobi i svađe zbog kojih se SDP ne može posvetiti kvalitetnom radu i izradi nužnih politika i rješenja za građane i Hrvatsku.

„SDP pa tako i ove dvije gradske organizacije, a pogotovo u Zagrebu, ima brojne članice i članove s vizijom i kvalitetnim idejama kako osigurati da se stranka napokon počne baviti temama koje su građanima i građankama Zagreba bitne. Od njih, kao i od svih članova Kluba zastupnika SDP-a u Saboru, očekujem da zajednički i predano radimo i djelujemo u narednim godinama, ukazujemo na nerad i neučinkovitost Vlade pogotovo kad se radi o obnovi od potresa, lošem upravljanju korona krizom ili katastrofalnom stanju u hrvatskom pravosuđu. Vjerujem da nam je svima u zajedničkom interesu da jačamo stranku, njezinu ulogu u društvu i vratimo povjerenje građana kojima je dosta da se bavimo isključivo i jedino samo sobom. Ako nam je cilj bolja Hrvatska, onda i mi kao stranka moramo biti bolji. Zato su ovo nužni koraci i vjerujem da je ova odluka Glavnog odbora bila opravdana“, zaključio je Grbin.

Na Facebooku se oglasio ponovno i Gordan Maras.

- Ovo je štetno za SDP, za demokratičnost stranke, za rejting i zanima me dokle će ostali članovi vodstva stranke gurati glavu u pijesak - poručio je.

Volio bi gaže da kolegice i kolege koji imaju odgovornost u stranci javno kažu što misle o tome, jer mu je draga njihova podrška, ali mu je još važnije da u budućnosti nitko samovoljom 2-3 ljudi ne bude više u ovoj poziciji nakon 24 godine članstva u SDP-u - nastavlja Maras koji je svima zahvalio na potpori.

- Zbog stava da je raspuštanje pogrešno i da trebamo pustiti Možemo da preuzmu punu odgovornost ne bi smjeli kažnjavati članove. Grbin je javno govorio puno gore stvari pa je imao šansu biti i kandidat SDP-a na izborima, a ne da nije mogao biti niti član - zaključio je.