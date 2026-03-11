Obavijesti

Odluka suda: Produljen je zatvor braći koja su brutalno pretukla maloljetnika u Rijeci...

Odluka suda: Produljen je zatvor braći koja su brutalno pretukla maloljetnika u Rijeci...

U napadu je, prema svemu sudeći, sudjelovao još jedan brat, no prema neslužbenim informacijama on još uvijek nije dostupan policiji i pravosuđu

Dvojica braće koja su prije mjesec dana brutalno pretukla 16-godišnjaka u centru Rijeke ostaju i dalje u u zatvoru. Sutkinja županijskog suda u Rijeci prihvatila je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva i braći produljila istražni zatvor za dva mjeseca, javlja portal burin

Kako navode obojici je pritvor produžen zbog opasnosti utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, jednom od braći je pritvor produžen i zbog opasnosti od bijega, pošto ima prijavljeno prebivalište u Njemačkoj. 

Braća su prije mjesec dana smještena u zatvor pod sumnjom da su počinili dva kaznena dijela, pokušaj ubojstva 16-godišnjaka i pokušaj teške tjelesne ozljede 20-godišnjaka koji mu je pokušao pomoći. 

U napadu je, prema svemu sudeći, sudjelovao još jedan brat, no prema neslužbenim informacijama on još uvijek nije dostupan policiji i pravosuđu. Snimke nadzornih kamera pokazuju kako su trojica muškaraca brutalno rukama i nogama udarali mladića na tlu. 

Otac napadnutog mladića za Fiuman je nakon užasnog napada otkrio da su se nedavno doselili.

 - Prišao mu je jedan od trojice, opalio mu šamar i onda su nastavili sva trojica. Tukli su ga bez razloga. Doselili smo u Rijeku prije par mjeseci, inače smo iz Malog Lošinja. Jako sam zabrinut. Ovo nas je šokiralo i želimo da javnost zna što se događa - kazao je tad otac napadnutog mladića.

- Slomljene su mu jagodične kosti i nos. Na glavi ima na desetke hematoma, sav je natečen i oba oka su mu zatvorena - kazao je rođak mladića nakon strašnog napada.

