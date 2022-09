Odluka Vlade: Hrvatska će i dalje slati vojnike na Kosovo

U operaciji potpore miru KFOR na Kosovu Hrvatska sudjeluje od 2009. godine i do sada je u toj operaciji sudjelovalo 1358 pripadnika Hrvatske vojske.

„U 2023. i 2024. godini u operaciju potpore miru KFOR predlaže se sudjelovanje do 60 pripadnika Hrvatske vojske i do dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva“, rekao je ministar obrane Mario Banožić na sjednici vlade.

Hrvatska će nastaviti sudjelovati i u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija ATALANTA“ u iduće dvije godine s najviše 25 pripadnika Hrvatske vojske.

Riječ je o operaciji potpore miru kojom Europska unija u području Somalije i Roga Afrike provodi zadaće borbe protiv piratstva i zaštite humanitarnog brodovlja Svjetskog programa za hranu.

Odlučeno je i da će u mirovnim operacijama UN-a u Libanonu biti do tri pripadnika HV-a, u Zapadnoj Sahari do pet pripadnika i u Indiji i Pakistanu do devet pripadnika.

Također će se nastaviti sudjelovati u aktivnostima Stalne NATO skupine protuminskih snaga dva s do pet pripadnika.

„Radi se sudjelovanju protuminskih ronilaca HRM-a koji se ukrcavaju na brodove talijanske ratne mornarice i obavljaju zadaće u području Sredozemlja i Crnog mora“, kazao je Banožić.

Ministar obrane kazao je da Hrvatska kao odgovorna članica međunarodne zajednice, pridaje važnost sudjelovanju u operacijama i misijama u inozemstvu, čime aktivno pridonosi izgradnji međunarodnog mira i sigurnosti, a i jača svoje sposobnosti.

Odluku o slanju vojnika u mirovne misije u svijetu mora potvrditi Hrvatski sabor.

Najčitaniji članci