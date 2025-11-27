Odluka Vlade: Za podmirenje dugova u zdravstvu izdvojit će iz proračuna 150 milijuna eura

Zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država te kojima su osnivači županije za podmirenje dijela dugovanja bit će iz državnog proračuna uplaćeno ukupno 150 milijuna eura, odlučila je Vlada na sjednici u četvrtak.Novac je osiguran rebalansom proračuna, a bit će iskorišten za namjensku pomoć zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država, njih 27, bit će uplaćeno 140.318.588 eura, a na račun županija za bolničke zdravstvene ustanove kojima su one osnivači bit će uplaćeno ukupno 9.664.840. Županije će taj novac transferirati u 19 zdravstvenih ustanova, a novost je da su uključeni i domovi zdravlja. U obzir su kod raspodjele uzeti u obzir kriterij ročnosti dospjelih obveza starijih od 120 dana na dan 31. listopada, kao i kriterij izvršenosti rada zdravstvenih ustanova za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada, objasnila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Vlada je dala i suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potpisivanje Posebnog ugovora za nabavu 1.400 doza cjepiva protiv bolesti majmunskih boginja u iznosu od 147.000 eura s PDV-om.

Usvojen je i Nacionali plan obrambenih ulaganja (European Defence Industry Investment Plan) kao preduvjet za korištenje Instrumenta „Sigurnosna inicijativa za Europu“ – SAFE (Security Action for Europe) kroz pet projekata koje je izradilo Ministarstvo obrane.

MKM bi poslove zagrebačkog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode preuzeo u rujnu 2026.

Ministarstvo kulture i medija (MKM) bi od 1. rujna, a ne kao što je bilo planirano od 1. siječnja iduće godine, preuzelo poslove Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, predlaže Vlade izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koje je sa sjednice uputila u hitnu saborsku proceduru.

Ministrica Nina Obuljen Koržinek podsjetila je da je jedan od važnih ciljeva Zakona uspostava jedinstvene konzervatorske službe na području cijele države, no u dogovoru s Gradom Zagrebom preuzimanje poslova Gradskog ureda je odgođeno do rujna budući da je kraj lipnja iduće godine „rok za iskorištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i s obzirom na to da se na području Zagreba obnavlja više od 150 objekata kulturne baštine”.

„Stoga smo se odlučili da ćemo odgoditi preuzimanje Ureda kako bi se svi ti poslovi mogli u miru završiti”, objasnila je ministrica.

U saborsku je proceduru Vlada uputila i konačni prijedlog Zakona o otocima, a ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman među inim je istaknula da se u odnosu na važeće zakonsko rješenje „povećava sufinanciranje troškova opskrbe vodom za gospodarske subjekte koji nisu spojeni na javnu vodoopskrbnu mrežu”.

Predviđeno je i sufinanciranje prijevoza vode i na otoke koji su spojeni na javni sustava, ali imaju nestašicu vode uslijed vremenskih ili nekih drugih nepogoda.

Otočnim poduzetnicima poticat će se ulaganja u energetski učinkovita tehnološka rješenja te digitalizaciju poslovanja, a dodatno će se sufinancirati i projekti gospodarenja otpadom u suradnji s jedinicama lokalne samouprave koje već imaju sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nastavak potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan RH

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan RH i u ovoj godini, a za njih šest, od kojih je jedan projekt za hrvatsku nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, te pet za Hrvate u BiH, osigurano je 3,4 milijuna eura. Usvojenom odlukom Vlada nastavlja financijski podupirati projekte dogradnje i opremanja Hrvatske bolnice "Dr. fra Mato Nikolić", poboljšanja standarda studenata u Sarajevu, obnove gimnazije fra Dominik Mandić Široki Brijeg, Memorijalni centar Groblje Mira na Bilama, "Gradi mlin gdje je voda - 7 Matica" te dva projekta Banjalučke biskupije. Projekti su to koje je Vlada prošle godine proglasila strateškima za Hrvate izvan RH. Za projekt dogradnje i opremanja Hrvatske bolnice "Dr. fra Mato Nikolić" u Travniku Vlada je odobrila isti iznos potpore za ovu godinu kao i lani 500.000 eura. Projekt se odnosi na dogradnju dva bloka/lamele, s obzirom na to da se kapacitet objekta bolnice s dosadašnjih šest blokova/lamela pokazao nedostatnim, a čime će bolnica dobiti novi Odjel dermatologije i tako povećati broj postojećih zdravstvenih usluga, ali i proširiti ambulantni prostor.

Nakon što su prošle godine Gradu Široki Brijeg dodijelili milijun eura, Vlada i u ovoj godini s dodatnih 750.000 eura nastavlja podupirati projekt obnove gimnazije fra Dominik Mandić Široki Brijeg, koja je stradala u požaru i poplavama 2024. godine.

Za dva projekta Banjalučke biskupije - sanaciju samostana "Marija Zvijezda" kako bi se pretvorio u Duhovni centar te izgradnju nove crkve sv. Josipa u Drvaru osiguran je nastavak potpore u iznosu 225.000 eura. Prošle je godine Vlada odobrila 180.000 eura.

Nakon prošlogodišnje potpore od 350.000 eura, udruga Mir International iz Mostara u ovoj godini dobiva potporu od 225.000 za nastavak projekta "Memorijalni centar Groblje Mira na Bilama".

Projekt "Gradi mlin gdje je voda - 7 Matica" Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, Vlada nastavlja podupirati u istom iznosu kao i prošle godine, pa je tako osigurano dodatnih 1,2 milijuna eura.

Sredstva za sve navedene projekte osigurana su u proračunu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH za ovu godinu.

Vlada je na sjednici izmijenila odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom je u svibnju Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji (HNV) za projekt "Program razvoja poljoprivrede" hrvatske zajednice u Republici Srbiji dodijeljen iznos od 500.000 eura, a kojom Fondacija za razvoj hrvatske zajednice u Republici Srbiji "Cro-fond" postaje nositelj navedenog projekta.

"Utvrđeno je da HNV, sukladno odredbama Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina Republike Srbije, kao područje djelovanja ne može provoditi projekte iz poljoprivrede", pojasnio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.