Veliki vodič: Evo kako da se zastupnici odmore od nerada

Bilo je teško, naporno. Saborski zastupnici moraju dizati ruke svaki put kad šef stranke to poželi. Moraju isključiti mozak. Moraju biti dobri. I sve to za samo 4000 eura mjesečno. A sad još moraju na odmor. Odmor od nerada je naporan - jednu monotoniju smjenjuje druga, neaktivnost se mijenja za pasivnost, obilje smjenjuje izobilje.

Nakon mukotrpnih mjeseci intenzivnog pritiskanja dugmića u Saboru (što je fizički iscrpljujuće), naši dragi zastupnici, dakle, zaslužuju kvalitetan predah. Kamo otići da se što prije oporave od stresa?

Za one ekstremne preporučujemo bordel u Austriji. To je idealno mjesto za one koji i tijekom ljeta vole raditi na bilateralnim odnosima. Klagenfurt je sjajan za sve one koji žele istražiti duboke kulturne i gospodarske veze s našim sjevernim susjedima. Posebno je popularan među ljubiteljima brze diplomacije i netradicionalnih metoda pregovaranja. Tamo mogu vidjeti kako se i od dizanja nogu – ne samo od dizanja ruku – može luksuzno živjeti. Naplata? Službena kartica.

A Brijuni su najbolje mjesto za one koji osjećaju nostalgiju prema starim vremenima. Gdje bolje odmarati se nego u oazi mira u kojoj je i Tito uživao u svim blagodatima vlasti? Na Brijunima je moguće šetati parkom, gledati egzotične životinje, ili maštati o vremenima u kojima su bravari otvarali sva vrata, čak i ona Bijele kuće. Savršeno za ljepoduhe s ljevice, koji se ne žele vrući vode napiti. Oni koji vole kritičare mogu odšetati do Titove papige Kokija, koji nema velik fond riječi, ali je vrlo rječit – on će vam samo preporučiti pušenje, nećemo reći čega.

Za one kojima je Sabor postao malo prevruć preporučujemo - terme. One najbliže, u Sloveniji - nećemo ih reklamirati - zahtijevaju ogoljavanje do kraja. Tko god želi golu istinu o zastupnicima, neka ih pogleda u Termama X.

Onima koji žele vidjeti odmor kao cjeloživotnu strategiju preporučujemo odlazak u Crnu Goru. Predsjednik Milanović probio je led. Kazao je da se tamo osjeća kao kod kuće. Zašto se mučiti planinarenjem ili kulturnim obilascima kad možete ležati na plaži u Budvi i pažljivo pratiti kako vam se koktel polako topi? Crnogorski resorti savršeno razumiju filozofiju “all inclusive – ali bez ikakvih pokreta”. A ako vas netko pita što radite, kažete da “istražujete regionalnu suradnju”.

Idealno mjesto za ljude koji žele biti dio elitne scene, ali bez ikakvog angažmana, je Hvar. Možete satima sjediti u luci, naručivati overpriced kavu i davati dojam da nešto planirate. Ako vas uhvate kako ništa ne radite, samo recite da “čekate inspiraciju”.

Ako vam je čak i odabir destinacije previše naporan, uputite se prema Krapinskim toplicama. Ondje možete pasivno plutati u bazenu s termalnom vodom dok vas okolina doživljava kao “osobu koja se oporavlja od stresa”.

Zašto se mučiti na planinama ili na biciklu kad možete ležati u masliniku i dopuštati da vam hranu i piće serviraju bez ikakvog napora? Istarski agroturizmi savršeno su prilagođeni ljenčinama – čak i žlicu za pršut možete dobiti uz dodatnu naknadu.

Ali ako ste stvarni profesionalac u izbjegavanju rada, onda je idealno mjesto za vas - posao u državnoj upravi! Odbijte odmor ako ste pravi zastupnik. Tu možete godinama simulirati aktivnost dok vam plaća redovito sjeda. Ako vas netko pita što radite, samo klimnite glavom i recite: “Čekam potpis nadređenog”. Zašto ići daleko kad se u prostorijama Sabora može tako ugodno odmarati?

A naši sabornici kažu da ipak neće na odmor. Jer se moraju boriti za svoje pozicije, nove ili stare.

- Radit ću na kampanji za lokalne izbore- rekao je kratko Ivan Penava iz Domovinskog pokreta te dodao da ne ide na godišnji odmor.

U izborima je i Peđa Grbin, koja se bori za mjesto prvog čovjeka Pule, a i Grmoja ima pune ruke posla.

- Kandidat sam za gradonačelnika Metkovića i ovaj tjedan me čeka najteži rad, idemo u potpunu ofenzivu- rekao je Grmoja, šef Mosta koji ne zna kada će se, i hoće li se uopće odmarati. 