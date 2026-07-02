Odobrite im lijek: Pozitivna odluka HZZO-a bolesnim će dječacima promijeniti život...

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će sredinom ovog mjeseca odlučivati o tome hoće li na listu lijekova uvrstiti givinostat, koji oboljelima od teške, Duchenneove mišićne distrofije, usporava napredovanje bolesti i omogućava im da hoda. Obolijevaju u pravilu dječaci, pisali smo jučer, i pišemo danas o Marijanu, Joakimu, Viti i Donatu, kojima bi lijek omogućio dulji i svakako kvalitetniji život. Poruku podrške poslao im je i Dominik Livaković, navijaju za njih sa svih strana. Hrvatska će još jednom pokazati svoje veliko srce, jedinstvo, podršku svim oboljelim dječacima. A HZZO će, nadamo se od sveg srca, učiniti sve što može da lijek odobri. Terapija po djetetu mjesečno košta između 15.000 i 30.000 eura, u Hrvatskoj živi 60 oboljelih dječaka, 20 njih ispunjava uvjete za dobivanje lijeka.