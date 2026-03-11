Određen istražni zatvor osumnjičenom za ubojstvo Uzbekistanca u Ozlju

Sudac istrage je odredio pritvor 31-godišnjem hrvatskom državljaninu osumnjičenom da je u nedjelju navečer u Ozlju napao 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana zadavši mu više udaraca da ga usmrti, uslijed kojih je Uzbekistanac i preminuo, priopćilo je u srijedu tužiteljstvo. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu izvijestilo je da je po zaprimanju kaznene prijave ispitalo osumnjičenog i nakon toga sucu istrage Županijskog suda u Karlovcu predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je i prihvaćeno.

Tužiteljstvo je objavilo da je u obiteljskoj kući na području Ozlja preminuo državljanin Uzbekistana tijekom reanimacije, da je očevid provodio dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetništva u suradnji s policijom te naložio pregled mrtvog tijela i obdukciju.

Policija je ranije izvijestila da je 32-godišnjak pod utjecajem alkohola od 0,78 promila u nedjelju u Ozlju ubio 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana tako što ga je više puta udario u glavu nanijevši mu ozljede od kojih je na mjestu umro.

Utvrdili su i da je uhićeni 32-godišnji hrvatski državljanin napao državljanina Uzbekistana u večernjim satima u kući 61-godišnjaka iz neutvrđenih razloga i povoda. "U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, kriminalističko istraživanje se nastavlja", kazali su ranije u policiji koja je osumnjičenika kazneno prijavila za ubojstvo.

S obzirom da je osumnjičenik prilikom reanimacije Uzbekistanca ometao djelatnike hitne medicinske pomoći te ih vrijeđao i omalovažavao, policija će protiv njega podnijeti i optužni prijedlog zbog prekršaja. "Isto tako je zbog utvrđenih prekršaja prema osumnjičenom postupano i sukladno odredbama Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o prebivalištu", dodala je policija.