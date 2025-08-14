Obavijesti

News

UŽAS

Detalji užasa kod Metkovića: Majka osumnjičena za ubojstvo djeteta ide u istražni zatvor

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji užasa kod Metkovića: Majka osumnjičena za ubojstvo djeteta ide u istražni zatvor
Foto: PU istarska

Majci osumnjičenoj za teško ubojstvo novorođenčeta određen je jednomjesečni istražni zatvor, potvrdio je u četvrtak za Hinu glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav

„Po prijedlogu državnog odvjetnika sudac istrage odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, odnosno nastavka vršenja kriminalnih radnji, potom opasnosti od utjecaja na svjedoke, dakle članove obitelji te zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela s obzirom da je za to kazneno djelo propisana kazna zatvora od najmanje 10 godina ili dugotrajnog zatvora“, izjavio je Miloglav.

Policija je po dojavi u subotu 9. kolovoza navečer u obiteljskoj kući prebivališta osumnjičene 28-godišnjakinje pronašla beživotno tijelo novorođenčeta, dok je osumnjičena zbog svog zdravstvenog stanja prevezena u zdravstvenu ustanovu.

UŽAS U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

„Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik gdje je obdukcijom utvrđeno da je smrt djeteta nastupila nasilno“, naveli su iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno
Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’
RADI SE O PSU PIKNJAVCU

Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’

U posljednjih 50 godina globalna populacija morskih pasa zbog ljudi se smanjila za oko 70 posto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025