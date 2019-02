Odroni uz Rašu, Sava poplavila nasip: Poplave i u susjedstvu...

Nevrijeme koje je u subotu pogodilo Istru, posebice dijelove Labinštine gdje je palo preko 105 mm kiše, uzrokovalo je nagli rast vodostaja rijeke Raše. Veliki dijelovi raške doline su pod vodom, a na jednom dijelu je puknuo nasip. Djelatnici Vodoprivrede pokušavaju ga poduprijeti vrećama pijeska.

- Imamo sad problem u dolini rijeke Raše, branimo magazin gdje je silaža. Ovdje su profesionalci iz vatrogasne postrojbe, pripadnici DVD-a Raša, ima nekih 15 djelatnika Hrvatskih voda, načelnica stožera Civilne zaštite i mještani - rekao je Edi Paliska, zamjenik zapovjednika JVP Labin za Dnevnik Nove TV. Dodao je kako su vatrogasci sa subote na nedjelju intervenirali desetak puta.

Velika količina kiše koja je pala u kratkom vremenu je aktivirala brojna klizišta i uzrokovala odrone.

Nekoliko odrona srušilo se na cestu iz smjera Kašćerge prema Bankovcima, a između Bankovci i Ukotići zabilježena su još tri odrona. Dva manja i jedan ogroman gdje se cijela šuma odronila na lokalnu cestu.

Iako se na terenu radilo cijeli dan, za saniranje velikog odrona kod Bankovci sutra u pomoć dolaze bageri.

Uslijed ekstremnih količina oborina koje od petka do nedjelje padale na području Istre, zaštopala se i Pazinska jama, pa je došlo do naglog porasta vodostaja i velike poplave. Nakon što je sinoć voda došla gotovo do razine mosta Sv. Jožefa, jutros i je most u potpunosti poplavljen.

U Zagrebu se Sava izlila iz korita

Zbog obilne kiše koja je ovoga vikenda padala u gotovo cijeloj Hrvatskoj, osobito u Istri i Primorju, vodostaji rijeka u naglom su porastu. U Zagrebu se tako Sava izlila iz korita. Vodostaj je 24 sata porastao za gotovo pet metara, ali zbog izgrađenih nasipa za grad nema opasnosti.

Oko 18 sati Hrvatske vode objavile su priopćenje o trenutačnom stanju vodostaja i predikcijama za sljedeće sate:



Vodostaj rijeke Save u Zagrebu u 17 sati iznosio je +300 cm s tendencijom daljnjeg laganog porasta.



Vrh vodnog vala rijeke Save u Zagrebu očekuje se kroz iduća 3-4 sata i ne bi trebao premašiti +310 cm (1800 m3/s).

Trenutačni protoci i vodostaji rijeke Save nisu alarmantni kako za sam grad Zagreb, tako i za ostale dionice nizvodno od grada Zagreba.

Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu u 17 sati iznosio je +582 cm i stagnira. To znači da se vrh vodnog vala rijeke Kupe upravo u ovom trenutku nalazi na području grada Karlovca.

S obzirom na opadanje vodostaja rijeke Kupe na svim vodomjernim postajama uzvodno od Karlovca, očekuje se da nakon nekoliko sati stagnacije započne i opadanje vodostaja na karlovačkom području. Radi se o vodostaju koji ne ugrožava područje grada Karlovca kao ni dionice nizvodno sve do grada Siska.

Vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici u 17 sati iznosio je +302 cm i dalje je u porastu od 2 cm/sat. U iduća 24 sata očekuje se da vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici poraste još za nekih 40-ak cm i dosegne razinu od +340 cm (granica za uvođenje redovnih mjera obrane od poplava).

Izvanredno stanje i u susjednoj BiH

Izvanredno stanje zbog poplava proglašeno je u nedjelju i u Busovači u središnjoj Bosni, nakon što je ta mjera ranije tijekom dana uvedena na području Zenice.

"Ovo je izmaknulo kontroli", izjavio je u večernjim satima Asim Mekić, načelnik Busovače.

Izlijevanje riječnih tokova Busovaču je gotovo odsjeklo od svijeta jer su u prekidu cestovne komunikacije ka Zenici i Vitezu.

Ekipe civilne zaštite koje su se uspjele probiti sudjeluju u evakuiranju stanovnika iz kuća koje su poplavljene te poduzimaju mjere kako bi spriječili veće štete.

Timovi za spašavanje cijeli su dan angažirani na području Zenice gdje su poplavljeni deseci kuća a vodene bujice tamo su odnijele i jednu lokalnu cestu.

Rijeke Bosna i Vrbas prešle su granicu za redovnu obranu od poplava, ali se nisu izlile. Raste i Sava.

Izlijevanja rijeka bilo je i na području Sarajeva a tamo je nabujala rijeka Željeznica odnijela konstrukciju mosta koji je tek nedavno izgrađen.

Poplavljena su neka od naselja u nizinskim dijelovima grada na području općine Ilidža.

Ceste zbog izlijevanja zatvorene u Sloveniji

Snažna kiša i visoki vodostaji rijeka zadnjih su dana izazvali velike teškoće u Sloveniji, osobito u zapadnom dijelu zemlje, gdje su neke lokalne prometnice zbog izlijevanja rijeke Vipave i rijeke Reke te lokalnih potoka privremeno zatvorene zbog odrona zemlje i vode na cesti.

Najviše oborina palo je na području Ilirske Bistrice, odnosno uz naselje Novokračina blizu graničnog prijelaza Jelšane/Rupa, gdje je od četvrtka do nedjelje palo 374 litara na četvorni metar.

Ugrožene krajeve na zapadu posjetio je u nedjelju ministar za okoliš Jure Leben, kazavši da se situacija sustavno prati, te da je vlada Marjana Šarca za ovu godinu u proračunu namijenila 149 milijuna eura za uređivanje vodotokova i regulaciju poplavnih područja.

"Ovakvi prizori moraju nam biti opomena, a sve češće vremenske nepogode zbog klimatskih promjena dokaz su da priroda zna biti nemilosrdna, te da se tome moramo suprotstaviti ne samo u teoriji nego prvenstveno našim djelovanjem", kazao je Leben, te zahvalio vatrogascima i drugim javnim službama koji su pomagali onima čija je imovina bila ugrožena nevremenom i poplavama zbog izlijeva rijeka iz korita.

Kako javljaju slovenski mediji, zbog kiša i otapanja snijega i dalje su u porastu vodostaji Save i njenih pritoka u Sloveniji, te rijeke Drave, no idućeg se tjedna očekuje stagnacija i smirivanje jer će padavina biti manje, a temperature će opet pasti te se snijeg neće topiti.

