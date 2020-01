"Održali ste nam predavanje, a onda se ponašate kao huligan"

Odmah na početku radnog tjedna u srijedu zaiskrilo je u sabornici između predsjedavajućeg Gordana Jandrokovića (HDZ) i lidera Hrvatskih suverenista Hrvoja Zekanovića. Zastupnici su najprije govorili o aktualnim temama, a Zekanović je odmah od Jandrokovića dobio i dvije opomene.

Šef Suverenista osvrnuo se na političare koji pretrčavaju iz Kluba u Klub u Saboru i one koji su se odrekli ideologije bez koje se, smatra, ne može živjeti ni politički funkcionirati.

- Društvo se bavi raznim temama, Agrokorom, Uljanikom, zapošljavanjem... sve su to, dakako, bitne teme, ali se izbjegava govoriti o ideologiji, kulturi, tradiciji...krćanskoj tradiciji. Slično je u cijeloj EU. Te teme nisu popularne. Ali Suverenisti nisu sivi i tu smo jasni i izričiti. Idelogija je iznimno važna i mene je na politiku motivirala upravo ideologija i svjetonazor. Vlastodršci idu toliko daleko, čak i oporba, pa je zabranjeno spomenuti Drugi svjetski rat, a nepopularno je govoriti i o Domovinskom ratu, upravo zato što se u Domovinskom ratu na najljepši način pokazalo kako se bori za ideologiju i svjetonazor. Danas stvaramo "no name" , blijedo europsko društvo - istaknuo je Zekanović.

Nakon što je završio svoje izlaganje, reagirao je na dobacivanje SDP-ovog Gordana Marasa i Jandrokoviću na putu do svog mjesta govorio da ga opomene.

- Niste vi šef Sabora, izvolite sjesti, održali ste tu moralno predavanje, a onda se ponašate kao huligan - poručio mu je Jandroković uz dvije opomene.

Zekanovića su te riječi, kako je rekao, uvrijedile.

- Nazvali ste me huliganom, tako nazivajte svoje prijatelje i obitelj - odbrusio mu je Zekanović, što je dodatno naživciralo Jandrokovića.

- Počeli ste mi upadati u riječ, moju obitelj ne dirajte, jer ni ja ne diram vašu - istaknuo je predsjednik Sabora.

Zekanović ga je tražio da mu se ispriča, ali Jandroković mu je poručio da nema razloga za to.

HNS-ova Božica Makar govoreći o sigurnosti građana i (ne)provođenju zakona, na rubu suza ispričala je za govornicom osobnu priču o maltretiranju svoje majke i mještana na sjeveru Hrvatske, točnije u Ludbregu, od strane pripadnika romske nacionalne manjine.

- Nedavno sam i sama osjetila u svojoj obitelji što znači nesigurnost. U noći na Badnjak u kuću moje 82-godišnje majke došli su razbojnici, opljačkali je, isprebijali, završila je u bolnici nepokretna. Utvrđeno je da se radilo o pojedinicima romske nacionalne manjine, koji su doselili nedavno i imaju evidentiran niz prekršaja.Ne želim generalizirati i reći da je romska nacionalna manjina problematična, ali, nažalost, velik dio pojedinaca jest - istaknula je dodavši kako se mještani ne usude izaći na ulice te nisu sigurni u svojim domovima.

- Točno je da imamo premalo policije i socijalnih radnika, ali kad oni odrade svoj posao pravosuđe bi trebalo odraditi i svoj, a ne da često zakaže - poručila je Makar.

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš govorila je o klimatskoj krizi naglasivši kako Hrvatska ništa ne čini po tom važnom pitanju.

- U prosincu je Eurospki parlament usvojio rezoluciju kojom je proglašeno klimatsko izvanredno stanje. Od HDZ-ovih zastupnika jedino je Dubravka Šuica glasala za rezoluciju, ostali nisu. Riječ je o novom planu, 'green dealu', koji ima jasne elemente što treba raditi, o energetskoj obnovi, zelenoj industriji, održivoj poljoprivredi... 2011. je već u zakonima bila obveza donošenje nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama, a još uvijek nije donesena - istaknula je dodavši kako nije dovoljno samo deklarativno reći kako je to pitanje izuzetno važno nego je potrebno nešto i napraviti.