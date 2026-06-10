Obavijesti

News

Komentari 0
ŠIRI SE NASILJE

Održan antiimigrantski prosvjed u Belfastu: Tisuće na ulicama, prosvjednici zapalili autobus

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Održan antiimigrantski prosvjed u Belfastu: Tisuće na ulicama, prosvjednici zapalili autobus
11
Foto: Isabel Infantes

Neredi su izbili nakon okupljanja organiziranog poslije napada nožem u kojem je teško ozlijeđen muškarac. Policija poziva na smirivanje tenzija i upozorava na nasilje na više lokacija

Prosvjednici su zapalili autobus u Belfastu u utorak nakon što su izbili neredi na antiimigrantskim demonstracijama organiziranima kao odgovor na pokušaj ubojstva u gradu u ponedjeljak navečer. "Sporadična žarišta nereda izbila su večeras na brojnim lokacijama diljem Sjeverne Irske, uključujući incidente u kojima je zapaljeno nekoliko vozila", rekao je viši dužnosnik Policijske službe Sjeverne Irske (PSNI) Ryan Henderson. "Ponovno apeliramo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potiču mirne prosvjede i obeshrabre svako sudjelovanje u nasilju ili neredima", dodao je Henderson. Maskirani muškarci zapalili su kante za smeće i ugurali ih u autobus Glider na cesti Newtownards na istoku grada u utorak navečer.

REAGIRAO I STARMER VIDEO Policija ga vezala dok im je vikao 'Uboden sam!': Kaos u Britaniji zbog ubojstva mladića
VIDEO Policija ga vezala dok im je vikao 'Uboden sam!': Kaos u Britaniji zbog ubojstva mladića

Do nereda je došlo dok se gomila okupljala u tom području na zakazanom prosvjedu protiv imigracije.

Lokalni mediji izvijestili su o blokiranim cestama u Belfastu i drugim dijelovima Sjeverne Irske. 

Ministar obrazovanja Sjeverne Irske Paul Givan upozorio je da će svako nasilje na antiimigracijskim demonstracijama "odvratiti pozornost" od poruke koju prosvjednici žele poslati.

Muškarac optužen za pokušaj ubojstva u napadu nožem u ponedjeljak navečer, 30-godišnji Sudanac, tereti se i za posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom. U srijedu bi se trebao pojaviti na sudu, kada će javnosti u Sjevernoj Irskoj biti poznato njegovo ime.

Zdravstvena kriza Kaos u Keniji: Prosvjedi zbog centra za Amerikance izložene eboli, policija ispalila suzavce
Kaos u Keniji: Prosvjedi zbog centra za Amerikance izložene eboli, policija ispalila suzavce

U Sjevernu Irsku je ušao iz Irske u veljači 2023., nakon što je doletio iz Pariza u Dublin. Zatražio je azil po dolasku, a u rujnu 2023. dobio je dozvolu boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2028. godine. 

Žrtva napada, muškarac u 40-ima, u ozbiljnom je stanju u bolnici, nakon što je zadobio teške ozljede lica, vrata i leđa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih
PAD MANJEG ZRAKOPLOVA

Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih

Na mjestu nesreće još su policijski službenici, a područje pada letjelice ograđeno je. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida
Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'
bizarna situacija

Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'

Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu, potvrdili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe
Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'
RASKOL U DALMACIJI

Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Mještani žele Biograd na Moru, a Benkovac poručuje: 'Nema šanse'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026