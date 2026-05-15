Održan sastanak o problemu afričke svinjske kuge. Evo koji je plan za suzbijanje bolesti...

Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Zlatnoj Gredi održao je sastanak s predstavnicima Javne ustanove, Hrvatskih šuma, lovaca, veterinara i lokalnih vlasti na temu afričke svinjske kuge, piše Dnevnik.hr.

Na sastanku je dogovoreno kako će Kopački rit dobiti ogradu koja bi trebala spriječiti migraciju divljih svinja po Baranji i tako zaustaviti širenje ove opasne bolesti.

Zlatna Greda: Ministar Vlajčić održao sastanak na temu afričke svinjeske kuge | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Virus je od početka godine potvrđen kod 168 divljih svinja u Hrvatskoj, pojave kod domaćih životinja za sada nema, ali se radi na prevenciji. Iako je riječ o zaštićenom području, odstrel divljih svinja provodi se i u Kopačkom ritu.

- Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom 53 kilometra, posljednjih 9 kilometara je upravo izgrađeno i uskoro će biti gotovo - rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

- Na 7 tisuća hektara koje je poplavno područje, dakle mi vršimo nadziranje i monitoring i možemo reći da su unutar tog područja u prošloj godini odstranjene 53 svinje, a od toga je bilo pet pozitivnih - istaknuo je Ivo Bašić, ravnatelj JU PP Kopački rit.