Obavijesti

News

Komentari 1
OPASAN VIRUS

Održan sastanak o problemu afričke svinjske kuge. Evo koji je plan za suzbijanje bolesti...

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
Održan sastanak o problemu afričke svinjske kuge. Evo koji je plan za suzbijanje bolesti...
2
Zlatna Greda: Ministar Vlajčić održao sastanak na temu afričke svinjeske kuge | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Virus je od početka godine potvrđen kod 168 divljih svinja u Hrvatskoj, pojave kod domaćih životinja za sada nema, ali se radi na prevenciji

Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Zlatnoj Gredi održao je sastanak s predstavnicima Javne ustanove, Hrvatskih šuma, lovaca, veterinara i lokalnih vlasti na temu afričke svinjske kuge, piše Dnevnik.hr.

Na sastanku je dogovoreno kako će Kopački rit dobiti ogradu koja bi trebala spriječiti migraciju divljih svinja po Baranji i tako zaustaviti širenje ove opasne bolesti.

Zlatna Greda: Ministar Vlajčić održao sastanak na temu afričke svinjeske kuge
Zlatna Greda: Ministar Vlajčić održao sastanak na temu afričke svinjeske kuge | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Virus je od početka godine potvrđen kod 168 divljih svinja u Hrvatskoj, pojave kod domaćih životinja za sada nema, ali se radi na prevenciji. Iako je riječ o zaštićenom području, odstrel divljih svinja provodi se i u Kopačkom ritu.

Zlatna Greda: Ministar Vlajčić održao sastanak na temu afričke svinjeske kuge
Zlatna Greda: Ministar Vlajčić održao sastanak na temu afričke svinjeske kuge | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom 53 kilometra, posljednjih 9 kilometara je upravo izgrađeno i uskoro će biti gotovo - rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

- Na 7 tisuća hektara koje je poplavno područje, dakle mi vršimo nadziranje i monitoring i možemo reći da su unutar tog područja u prošloj godini odstranjene 53 svinje, a od toga je bilo pet pozitivnih - istaknuo je Ivo Bašić, ravnatelj JU PP Kopački rit.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026