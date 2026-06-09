Protiv vozačice će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
PROMETNA NESREĆA
Oduzela prednost biciklistu (75) u Međimurju: Helikopterom ga prevezli u zagrebačku bolnicu
Čitanje članka: < 1 min
Teško je ozlijeđen biciklist (75) nakon što je na njega na raskrižju autom čakovečkih tablica naletjela 58-godišnjakinja u ponedjeljak oko 15.40 sati u Pribislavcu. Vozačica je ušla u raskrižje i oduzela prednost biciklistu. Bicikl se prevrnuo, a vozač je pao na kolnik, piše PU međimurska.
Muškarca su helikopterom hitne medicinske službe prevezli u zagrebačku Kliničku bolnicu Dubrava, gdje su utvrdili da je u prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Automobil i bicikl su prevezeni u dvorište Policijske uprave međimurske. Protiv vozačice će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku