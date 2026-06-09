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PROMETNA NESREĆA

Oduzela prednost biciklistu (75) u Međimurju: Helikopterom ga prevezli u zagrebačku bolnicu

Piše Iva Tomas,
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Oduzela prednost biciklistu (75) u Međimurju: Helikopterom ga prevezli u zagrebačku bolnicu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Protiv vozačice će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Teško je ozlijeđen biciklist (75) nakon što je na njega na raskrižju autom čakovečkih tablica naletjela 58-godišnjakinja u ponedjeljak oko 15.40 sati u Pribislavcu. Vozačica je ušla u raskrižje i oduzela prednost biciklistu. Bicikl se prevrnuo, a vozač je pao na kolnik, piše PU međimurska.

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Muškarca su helikopterom hitne medicinske službe prevezli u zagrebačku Kliničku bolnicu Dubrava, gdje su utvrdili da je u prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Automobil i bicikl su prevezeni u dvorište Policijske uprave međimurske. Protiv vozačice će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

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