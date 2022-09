Odvjetnica Hančić: Uskok će ispitati 16 svjedoka koji se odnose na Damira Škugora

Odvjetnica Sandra Hančić, koja u aferi Ina brani sada već bivšeg direktora u Ini Damira Škugora, kazala je da će Uskokovi istražitelji ispitati ukupno 16 svjedoka koji se odnose na Škugora te da su dvije svjedokinje već ispitane.

''Radi se o dvjema privilegiranim svjedokinjama koje su prihvatile blagodat nesvjedočenja. Osobno smatram da je mjesec dana sasvim dovoljno da se svi ti svjedoci saslušaju'', rekla je Hančić gostujući u RTL-ovim Vijestima.

Hančić je dodala da Damir Škugor nema poruku ni za koga.

''On i dalje vjeruje da će se utvrditi kako je doista postupao u skladu sa svim pravilima Ine i u kojem je dijelu iznosio obranu. Postoji dokumentacija o Ini koja će potvrditi ono što je on govorio i dokazati da nije to baš tako kako su prenijeli mediji'', nadodala je.

Sud časti zagrebačkog HDZ-a suspendirao je prošlog petka stranačko članstvo Damira Škugora.

Škugorov otac Dane Škugor pušten je prošlog ponedjeljak iz istražnog zatvora nakon što je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda ispitao njegovu suprugu i snahu.

Uz oca i sina Škugor, Uskokovom istragom zbog malverzacija u preprodaji plina, obuhvaćeni su sada već bivša predsjednica uprave Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić koja je puštena iz pritvora u ponedjeljak, donedavni predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak i njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje.

Šteta za Inu navodno prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna. Na računu njihove tvrtke OMS Ulaganje ostalo još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene odbiti.

Ina je u konačnici oštećena je za najmanje milijardu kuna, a okrivljenici i okrivljena tvrtka su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 848 milijuna kuna, sumnjaju istražitelji.

Otkrivaju i da su osumnjičeni kupovali plin od Ine po 19,5 eura, a prodavali po čak 210 eura. Škugor je, kako se doznaje, na ispitivanju ustvrdio da nije kriv te da je plin prodavan prema poslovnoj politici Ine.

